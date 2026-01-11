Evacúan a una mujer en helicóptero tras sufrir una caída en La Graciosa

Una mujer de 57 años ha tenido que ser trasladada en helicóptero durante la tarde de este domingo tras sufrir una caída en las inmediaciones de la playa de La Cocina, en La Graciosa. La afectada fue atendida por los servicios sanitarios que acudieron al lugar y apreciaron que presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, que requirió su traslado a un centro hospitalario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre las 15:26 horas en la que se comunicaba que una mujer había sufrido una caída, precisaba asistencia sanitaria y no podía continuar a pie en la zona.

En ese momento, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada, que había sido inmovilizada por los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de la isla de Lanzarote – La Graciosa tras prestarle una primera atención.

Asistencia médica

Acto seguido, fue trasladada hasta la helisuperficie de la Isla, donde un médico del consultorio local la valoró y continuó con su asistencia.

El helicóptero del GES tomó tierra en la zona y evacuó a la mujer hasta Arrecife para llevarla a una ambulancia, que la trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Mientras tanto, la Policía Local aseguró las maniobras de toma de tierra y el despegue del helicóptero en Arrecife.