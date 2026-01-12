Arrestado en Arrecife un conductor que huía drogado y sin carné tras provocar un accidente durante una persecución policial
El hombre fue arrestado tras protagonizar una peligrosa persecución policial por varias calles de la capital de Lanzarote, dando positivo en cannabis y cocaína y careciendo de permiso de conducir vigente
Agentes de la Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han detenido a un hombre que puso en riesgo la seguridad vial durante el fin de semana del 10 y 11 de enero. El individuo, que circulaba a gran velocidad por varias calles de la capital, dio positivo en drogas (cannabis y cocaína) y carecía de permiso de conducción vigente.
La actuación policial se inició cuando una patrulla observó un coche desplazándose a una velocidad claramente superior a la permitida en la calle Blasco Ibáñez. Ante esta conducción temeraria, los agentes activaron las señales luminosas y acústicas del vehículo oficial para dar el alto al conductor.
Sin embargo, el implicado ignoró la orden y aceleró aún más, esquivando a otros vehículos por diversas calles de la ciudad. La persecución se intensificó cuando el conductor empezó a realizar maniobras en zig-zag, omitiendo señales de stop y circulando incluso en dirección prohibida.
El choque: consecuencia inevitable de la imprudencia
La persecución terminó abruptamente en la calle Tisalaya, cuando el vehículo sospechoso giró hacia la izquierda en dirección contraria y colisionó con otro coche que circulaba correctamente. Como resultado del impacto, el conductor del vehículo afectado fue trasladado al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa con lesiones por determinar, y el coche quedó con importantes daños materiales.
Tras interceptar al conductor, los agentes le realizaron las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, previa lectura de sus derechos, como establece la legislación vigente. El resultado arrojó un positivo en THC (principio activo del cannabis) y cocaína, confirmando que circulaba bajo la influencia de estas sustancias.
