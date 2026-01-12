Arrestado en Arrecife un conductor que huía drogado y sin carné tras provocar un accidente durante una persecución policial

Agentes de la Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han detenido a un hombre que puso en riesgo la seguridad vial durante el fin de semana del 10 y 11 de enero. El individuo, que circulaba a gran velocidad por varias calles de la capital, dio positivo en drogas (cannabis y cocaína) y carecía de permiso de conducción vigente.

La actuación policial se inició cuando una patrulla observó un coche desplazándose a una velocidad claramente superior a la permitida en la calle Blasco Ibáñez. Ante esta conducción temeraria, los agentes activaron las señales luminosas y acústicas del vehículo oficial para dar el alto al conductor.

Sin embargo, el implicado ignoró la orden y aceleró aún más, esquivando a otros vehículos por diversas calles de la ciudad. La persecución se intensificó cuando el conductor empezó a realizar maniobras en zig-zag, omitiendo señales de stop y circulando incluso en dirección prohibida.

El choque: consecuencia inevitable de la imprudencia

La persecución terminó abruptamente en la calle Tisalaya, cuando el vehículo sospechoso giró hacia la izquierda en dirección contraria y colisionó con otro coche que circulaba correctamente. Como resultado del impacto, el conductor del vehículo afectado fue trasladado al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa con lesiones por determinar, y el coche quedó con importantes daños materiales.

Tras interceptar al conductor, los agentes le realizaron las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, previa lectura de sus derechos, como establece la legislación vigente. El resultado arrojó un positivo en THC (principio activo del cannabis) y cocaína, confirmando que circulaba bajo la influencia de estas sustancias.