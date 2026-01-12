Lanzarote activa la prealerta por lluvias: consejos esenciales ante el aviso meteorológico
La isla se prepara para una jornada de inestabilidad con medidas preventivas emitidas por el Consorcio de Seguridad y Emergencias
Con la llegada de una nueva jornada de inestabilidad meteorológica, Lanzarote entra en situación de prealerta por lluvias desde este martes 13 de enero a las 10:00 horas. Así lo ha comunicado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, tras las previsiones emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ante este aviso, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, presidido por el consejero Francisco J. Aparicio, ha emitido un conjunto de recomendaciones para prevenir incidentes y actuar con responsabilidad ante las lluvias.
La activación de esta prealerta no implica un riesgo inmediato, pero sí requiere precaución, sobre todo considerando el comportamiento cambiante de los fenómenos atmosféricos en el archipiélago.
¿Qué hacer antes de que llegue la lluvia?
Uno de los aspectos clave en la gestión de situaciones de emergencia es la prevención. El Consorcio insiste en la necesidad de prepararse adecuadamente:
- Consultar las previsiones meteorológicas oficiales, especialmente en canales como AEMET y medios locales.
- Revisar techos, azoteas, bidones, desagües y bajantes para evitar acumulación de agua o filtraciones.
- No aparcar vehículos en cauces de barrancos, aunque el cielo esté despejado, ya que estos pueden llenarse de forma súbita.
- Tener a mano linternas, velas, radio a pilas, agua potable, medicamentos esenciales y una cocina tipo camping-gas, ante posibles cortes de suministro eléctrico.
- Asegurar ventanas y puertas para impedir la entrada de agua, y colocar protecciones básicas si se vive en zonas bajas.
- Evitar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o acampadas hasta que la situación se estabilice.
- Reducir los desplazamientos por carretera al mínimo. Si son imprescindibles, extremar la precaución y evitar zonas susceptibles de inundación.
¿Cómo actuar durante la tormenta?
Si finalmente las lluvias llegan con intensidad, es importante seguir estas pautas para minimizar riesgos personales y materiales:
- Sintonizar radios locales para estar informado y seguir las instrucciones de protección civil.
- Ante tormentas eléctricas, cerrar ventanas y puertas, ya que las corrientes de aire pueden atraer rayos.
- Desenchufar aparatos eléctricos y, en caso de inundación, desconectar el interruptor general de la vivienda.
- Si se encuentra conduciendo, reducir la velocidad y aumentar la atención, especialmente en zonas donde puedan producirse desprendimientos o balsas de agua.
- No detenerse en áreas inundadas ni tratar de cruzarlas a pie o en vehículo: la fuerza del agua puede ser mayor de lo que aparenta.
- Alejarse de estructuras metálicas, postes eléctricos o árboles, ya que pueden actuar como pararrayos. Incluso la madera mojada puede ser conductora.
- En espacios abiertos, buscar refugio en zonas bajas de laderas y evitar barrancos o valles profundos.
- Evitar llamadas innecesarias por teléfono, para no colapsar las líneas de emergencia.
