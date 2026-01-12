La papa de Lanzarote, la más sostenible

El Premio Proyecto Sostenible reconoce la labor desarrollada para proteger y poner en valor la papa cultivada en las laderas y terrazas agrarias del norte de Lanzarote, en condiciones de recursos hídricos limitados y un entorno climático exigente. «El secreto está en la tierra y en las manos que la trabajan», expone la Asociación de Agricultores en su facebook. Regada directamente del grifo sin tratar, añade Montaña de Los Valles sobre su producción.

La papa de Los Valles es un producto exclusivo de Lanzarote, cultivado de manera tradicional en el municipio de Teguise, aprovechando los suelos volcánicos, el clima de lluvia escasa y las técnicas agrícolas ancestrales que han caracterizado el campo lanzaroteño durante generaciones. Este tubérculo es valorado tanto en la cocina tradicional como en la gastronomía contemporánea por su textura y versatilidad culinaria.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, trasladó su felicitación a la Asociación de Agricultores Montaña de Los Valles por este reconocimiento nacional, destacando la importancia del galardón para el sector primario de la Isla. «Este premio pone en valor el trabajo que se realiza desde el campo lanzaroteño y la capacidad de nuestros agricultores para mantener producciones agrícolas de calidad en un territorio con condicionantes ambientales muy exigentes», señaló .

El presidente insular añadió que este galardón es un reconocimiento a la calidad del producto y la confirmación del trabajo colectivo para reforzar la sostenibilidad agraria y consolidar mercados que valoren la calidad y la identidad de los productos de Lanzarote.

En este contexto, el Cabildo de Lanzarote ya se encuentra ejecutando el proyecto de modernización y consolidación de los regadíos en los municipios de Tinajo y Teguise, y de forma paralela, ha iniciado los trámites para crear una nueva red independiente de distribución de agua agrícola en la zona norte de la Isla.

Asimismo, el presidente recordó que «el reconocimiento nacional a la Papa de Los Valles se suma a otros galardones que ya ha recibido la agricultura tradicional de Lanzarote como el otorgado por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Esta distinción internacional reconoce las técnicas de cultivo adaptadas al entorno volcánico y la gestión sostenible del agua y del paisaje agrario».