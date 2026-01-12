Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a una senderista herida tras una caída en Caldera Blanca

La mujer, de 50 años, fue auxiliada por bomberos y trasladada al Hospital Molina Orosa tras sufrir un traumatismo de carácter moderado en una zona de difícil acceso

Imagen del lugar de los hechos

Bruno Betancor

Tinajo

Una mujer de 50 años resultó herida este lunes tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta de senderismo en la zona de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo, al oeste de la isla de Lanzarote.

El incidente ocurrió en torno a las 15:20 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias activó un operativo de rescate tras recibir la alerta de que una senderista necesitaba asistencia médica en un punto de difícil acceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local de Tinajo, quienes participaron en las labores de evacuación.

Debido a las características del terreno, fue necesario realizar un rescate a pie. La mujer fue trasladada manualmente hasta un punto accesible, donde pudo intervenir el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez atendida por el personal sanitario, se le diagnosticó un traumatismo de carácter moderado, motivo por el cual fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

