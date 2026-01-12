Rescatan a una senderista herida tras una caída en Caldera Blanca
La mujer, de 50 años, fue auxiliada por bomberos y trasladada al Hospital Molina Orosa tras sufrir un traumatismo de carácter moderado en una zona de difícil acceso
Una mujer de 50 años resultó herida este lunes tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta de senderismo en la zona de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo, al oeste de la isla de Lanzarote.
El incidente ocurrió en torno a las 15:20 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias activó un operativo de rescate tras recibir la alerta de que una senderista necesitaba asistencia médica en un punto de difícil acceso.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local de Tinajo, quienes participaron en las labores de evacuación.
Debido a las características del terreno, fue necesario realizar un rescate a pie. La mujer fue trasladada manualmente hasta un punto accesible, donde pudo intervenir el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Una vez atendida por el personal sanitario, se le diagnosticó un traumatismo de carácter moderado, motivo por el cual fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.
- Sale a la luz la causa del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en el hospital de Lanzarote
- Sara Carbonero se recupera en la UCI del hospital de Lanzarote
- Sara Carbonero, ingresada de urgencia en Lanzarote durante sus vacaciones
- Así es la impresionante casa de Sara Carbonero antes de su ingreso hospitalario
- Un joven mata a su padre a martillazos en Lanzarote
- El entorno de Sara Carbonero lanza un mensaje de tranquilidad tras su operación urgente en Lanzarote
- El Colegio de Veterinarios de Las Palmas advierte sobre la inviabilidad de garantizar urgencias 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura
- Lanzarote cambia de piel: un manto verde cubre campos y volcanes tras 840 litros de lluvia entre diciembre y enero