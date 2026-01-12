Yuja Wang regresa al Festival de Música de Canarias con la Mahler Chamber Orchestra

El Festival Internacional de Música de Canarias se prepara para recibir uno de los momentos más esperados de su edición 2026: el regreso de Yuja Wang, una de las pianistas más prestigiosas y mediáticas del panorama internacional. Su actuación, programada para el lunes 19 de enero a las 20:00 horas en el Auditorio de los Jameos del Agua (Lanzarote), promete ser un hito musical tanto por la complejidad del repertorio como por el altísimo nivel de los intérpretes que la acompañan.

Yuja Wang no necesita presentación. Su virtuosismo, expresividad y presencia escénica la han convertido en una artista imprescindible en los grandes escenarios del mundo. La crítica y el público la consideran una figura revolucionaria en la música clásica del siglo XXI. En esta ocasión, vuelve a participar en el Festival de Música de Canarias, consolidando el vínculo entre este prestigioso evento cultural y las figuras internacionales de primer nivel.

Un programa de alto nivel artístico

En este concierto en Lanzarote, Wang actuará como solista en dos obras que exploran contrastes estilísticos y técnicos:

El Concierto para piano de György Ligeti , una pieza de vanguardia que exige máxima precisión rítmica y capacidad expresiva. Será interpretada bajo la dirección del maestro Fabien Gabel , quien se ha destacado por su sensibilidad en el repertorio contemporáneo.

, una pieza de vanguardia que exige máxima precisión rítmica y capacidad expresiva. Será interpretada bajo la dirección del maestro , quien se ha destacado por su sensibilidad en el repertorio contemporáneo. El Concierto para piano nº1 de Frédéric Chopin, obra cumbre del romanticismo, será interpretado sin director, lo que añade un componente de diálogo y complicidad musical entre Yuja Wang y la Mahler Chamber Orchestra.

Fundada en 1997, la Mahler Chamber Orchestra (MCO) es una de las agrupaciones más respetadas del continente europeo. Con músicos de más de 20 países, su enfoque innovador y su alto nivel de ejecución la han llevado a colaborar con solistas y directores de prestigio. Su presencia en el Festival subraya el carácter internacional y la calidad del evento.

Stravinski y Mozart completan el programa

Además de las piezas con solista, la orquesta interpretará obras de dos gigantes de la música clásica:

Ígor Stravinski , una figura clave del siglo XX, estará representado con una de sus composiciones que combina tradición y modernidad, abriendo una de las partes del concierto.

, una figura clave del siglo XX, estará representado con una de sus composiciones que combina tradición y modernidad, abriendo una de las partes del concierto. Wolfgang Amadeus Mozart, emblema del clasicismo, ofrecerá el equilibrio y la belleza que lo caracterizan, sirviendo de contrapunto al repertorio más moderno.

Este planteamiento ofrece un viaje musical a través de más de dos siglos de historia, desde el clasicismo vienés hasta el siglo XX más audaz.