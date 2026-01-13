El MRT exige soluciones inmediatas ante las inundaciones que se repiten cada vez que llueve en Tinajo

El Movimiento Renovador de Tinajo (MRT) ha vuelto a denunciar públicamente la falta de soluciones definitivas ante los problemas de inundaciones que se producen de manera recurrente en distintos puntos del municipio cada vez que se registran episodios de lluvia, lo que obliga de forma reiterada a la intervención de los servicios de emergencia.

El portavoz y concejal del MRT, Antonio Morales, ha recordado que desde su formación se ha solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno de Tinajo que actúe para corregir estas deficiencias, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas efectivas.

“Desde el MRT hemos solicitado en varias ocasiones al Gobierno de Tinajo que se actúe en aquellas zonas que cada vez que llueve se inundan y se ven afectadas por el agua. Nos han dicho que están trabajando en ello, pero no vemos la solución”.

Antonio Morales lamentó que, mientras no llegan las actuaciones necesarias, la realidad sigue repitiéndose con cada episodio de lluvia.

“Lo que sí vemos es carreteras anegadas y cortadas para evitar accidentes, y cada vez que llueve tienen que actuar los bomberos para achicar el agua”.

Como ejemplo, el portavoz del MRT señaló la Avenida de los Volcanes, a la altura del Colegio de Guiguan, una vía que se ve afectada de forma habitual por las lluvias.

“La Avenida de los Volcanes, a la altura del Colegio de Guiguan, es una carretera que se inunda con frecuencia. Esa vía es competencia del Cabildo de Lanzarote, y por ese motivo también hemos solicitado al Gobierno de Tinajo que se dirija al Cabildo para que se corrijan esas zonas y se eviten incidencias y accidentes”.

Morales subrayó que no se trata de un caso puntual, sino de un problema generalizado en diferentes puntos del municipio.

“En el municipio hay varios puntos, como la carretera del cementerio, la calle Vega de las Flores, la carretera de La Santa en frente del teleclub, entre otras, o caminos rurales por donde cruzan barrancos y que cada vez que llueve el agua los destroza, obligando también a la intervención de los bomberos”.

Desde el Movimiento Renovador de Tinajo insisten en la necesidad de que las administraciones competentes actúen con urgencia y coordinación para poner fin a esta situación.

“Desde el MRT instamos al Gobierno de Tinajo y al Cabildo a que se tomen este asunto en serio y adopten las medidas oportunas. No puede ser que estas cosas se eternicen en el tiempo”.

El grupo municipal concluye reclamando soluciones estructurales y una planificación adecuada que evite la reiteración de estas incidencias, mejore la seguridad vial y reduzca la dependencia constante de actuaciones de emergencia cada vez que se producen lluvias en el municipio.