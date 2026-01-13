Sara Carbonero recibe el alta tras once días ingresada en Lanzarote: el motivo por el qué estuvo tanto hospitalizada

Sara Carbonero ya ha abandonado el hospital José Molina Orosa de Lanzarote, donde permanecía ingresada desde el pasado 2 de enero. La periodista, de 41 años, ha recibido finalmente el alta médica este martes 13 de enero, once días después de su ingreso de urgencia por un fuerte dolor abdominal que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

Aunque su entorno siempre transmitió tranquilidad, lo cierto es que el proceso de recuperación ha sido más lento de lo previsto. En un principio se esperaba que pudiera volver a casa días antes, pero su evolución requirió una observación prolongada por parte del equipo médico, que prefirió no correr riesgos y mantenerla hospitalizada hasta confirmar que estaba completamente restablecida.

Lo que comenzó como una escapada vacacional a La Graciosa para despedir el año, terminó convirtiéndose en un episodio médico de gravedad. El 2 de enero, Carbonero tuvo que ser evacuada en helicóptero desde la isla hasta el hospital en Lanzarote, tras experimentar un fuerte dolor abdominal mientras disfrutaba de unos días con su pareja, Jota Cabrera, y un grupo de amigos.

Solo tres días después, el 5 de enero, fue intervenida quirúrgicamente. Durante varios días permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una medida preventiva para monitorizar su evolución. El traslado a planta tuvo lugar el 8 de enero, cuando su estado ya era más estable, aunque aún delicado.

Sara Carbonero / LP

El alta, más tarde de lo previsto

Aunque inicialmente se pensaba que el alta podría llegar el lunes 12 de enero, los médicos optaron por ser prudentes debido al estado de debilidad que presentaba tras la operación. La posibilidad de que viajara a Madrid en avión generaba preocupación, y el equipo sanitario consideró que no debía exponerse a ese traslado hasta que se encontrara en óptimas condiciones.

La periodista Gema López explicó en el programa Espejo Público que Sara llegó al hospital en un estado muy débil y atravesó una operación delicada, lo que justificaría la prolongación de su ingreso. Según relató, “es normal que los días se alarguen en una situación así”.

Finalmente, una vez que los médicos confirmaron que se encontraba completamente restablecida, Sara ha podido regresar a su domicilio en Madrid para continuar su recuperación en un entorno familiar y tranquilo.

Durante estos once días de hospitalización, Carbonero ha estado acompañada por su pareja, Jota Cabrera, y su hermana Irene, que no se separaron de ella en ningún momento. Mientras tanto, su madre, Goyi Arévalo, permaneció en Madrid haciéndose cargo de sus nietos junto a Iker Casillas, expareja de la periodista.

Las primeras horas del 2026 para Sara Carbonero han sido un tanto complicadas / Instagram

El propio Casillas, padre de sus dos hijos, Martín y Lucas, expresó públicamente que la situación no era grave y que Sara evolucionaba favorablemente. También su amiga y compañera de profesión Isabel Jiménez, quien pasó el fin de año con ella en Canarias, regresó a Madrid al confirmarse que la situación estaba bajo control.

Sin relación con su enfermedad previa

Uno de los puntos que más se ha subrayado desde el entorno de la presentadora es que esta intervención no tiene ninguna relación con la enfermedad que le fue diagnosticada en 2019, y que la obligó a enfrentarse a un difícil proceso médico. Esta aclaración ha sido clave para evitar especulaciones y alarmas innecesarias.

Los mensajes tranquilizadores desde su círculo más cercano buscaron transmitir calma y confianza en la recuperación, incluso cuando los plazos del alta se iban extendiendo más allá de lo previsto.

Antes del inesperado ingreso, Sara Carbonero había compartido un mensaje esperanzador en sus redes sociales, con imágenes de su estancia en La Graciosa: “Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo”, escribía, acompañando sus palabras con un deseo: “Os deseo un año lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen. Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo: mucha salud y mucho amor para todos”.

Sara Carbonero / La Provincia

Un mensaje premonitorio, quizás, sobre lo que vendría apenas horas después: un episodio que, si bien ha sido un susto importante, ha terminado con un desenlace positivo.

Con su alta médica finalmente confirmada, Sara Carbonero podrá ahora continuar su recuperación desde casa, rodeada de sus seres queridos, y en un entorno más propicio para el descanso emocional y físico. Aunque las circunstancias alteraron por completo sus planes de inicio de año, la noticia de su recuperación representa un alivio para su familia, amigos y seguidores, que han seguido con atención y preocupación el desarrollo de los acontecimientos.

Se espera que en los próximos días, sea ella misma quien comparta más detalles sobre este bache de salud, una vez que haya retomado la calma en su hogar.