Arrecife avanza en la creación de un nuevo centro de estancia diurna para mayores orientado al respiro familiar

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Bienestar Social, continúa dando pasos para ampliar los recursos destinados a la atención de las personas mayores. El área que dirige Maite Corujo trabaja ya en la creación de un nuevo Centro de Estancia Diurna de Mayores para Respiro Familiar, un servicio pensado para personas mayores que mantienen cierto grado de autonomía, pero que necesitan atención y acompañamiento durante parte del día.

Este nuevo recurso pretende dar respuesta a una demanda social creciente en el municipio, vinculada tanto al envejecimiento de la población como a la necesidad de apoyar a las familias que asumen tareas de cuidado de manera continuada.

Visita al espacio que albergará el futuro centro

La concejala de Bienestar Social y el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, visitaron recientemente la zona anexa al Centro de Día de Menores de Maneje, acompañados por el arquitecto responsable del proyecto. El espacio seleccionado corresponde a unas dependencias municipales actualmente en desuso, que en el pasado fueron ocupadas por trabajadores sociales.

Durante la visita se analizaron las características del inmueble y su potencial para ser transformado en un centro adaptado a las necesidades de las personas mayores. La ubicación, próxima a otros recursos sociales, permitirá además una mejor coordinación de servicios.

Primer paso administrativo: el proyecto técnico

Uno de los aspectos más relevantes del avance del proyecto es que el Ayuntamiento ya ha dado el primer paso administrativo, con la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de adecuación del espacio. Este documento técnico será clave para definir las actuaciones necesarias antes de iniciar las obras.

Según explicó la concejala Maite Corujo, la redacción del proyecto es un trámite imprescindible para poder ejecutar posteriormente los trabajos de reforma. El objetivo es aprovechar un inmueble municipal sin uso y dotarlo de una función social prioritaria, vinculada al cuidado y la atención diurna de las personas mayores del municipio.

Centro de Estancia Diurna de Mayores para Respiro Familiar

Un recurso clave para mayores y familias

El futuro Centro de Estancia Diurna de Mayores para Respiro Familiar ofrecerá atención profesional durante el día, combinando cuidados básicos con actividades de ocio y socialización. Este tipo de centros permite a las personas mayores permanecer en su entorno habitual, al tiempo que reciben apoyo especializado.

Además, el servicio supondrá un alivio importante para las familias cuidadoras, facilitando la conciliación de la vida personal y laboral y reduciendo la sobrecarga asociada a los cuidados continuados. Este modelo de atención se alinea con las políticas públicas que apuestan por el envejecimiento activo y la permanencia de las personas mayores en su comunidad.

Un espacio pensado para el bienestar

Desde el área de Bienestar Social se insiste en que el nuevo centro será un espacio amable y accesible, diseñado para que las personas mayores puedan pasar varias horas al día en un entorno seguro, confortable y adaptado. La idea es crear un lugar que combine cuidados, acompañamiento y actividades recreativas, favoreciendo el bienestar físico y emocional.

La concejala subrayó que este proyecto forma parte del compromiso municipal con la ampliación de los recursos sociosanitarios en Arrecife, una línea de trabajo que busca responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

Próximos pasos

Una vez finalizada la redacción del proyecto técnico, el Ayuntamiento podrá licitar y ejecutar las obras de adecuación del espacio. Tras ello, se procederá a la puesta en marcha del centro, que se convertirá en un nuevo recurso público al servicio de las personas mayores y sus familias.