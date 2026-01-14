El Cabildo de Lanzarote refuerza el mantenimiento de las carreteras insulares con un nuevo contrato hasta 2028

El Cabildo de Lanzarote ha adjudicado el contrato para la conservación y mantenimiento de las carreteras insulares, una actuación clave para asegurar el buen estado de las vías y dar respuesta rápida a incidencias que puedan producirse por accidentes, condiciones meteorológicas adversas o desprendimientos.

Este contrato no se limita al mantenimiento ordinario, sino que contempla actuaciones inmediatas y urgentes, con el objetivo de mantener la red viaria en condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad durante todo el año.

Mantenimiento continuo y respuesta ante emergencias

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha señalado que esta adjudicación permite responder con mayor solvencia a los problemas que surgen a diario en las carreteras de la isla. Según explicó, el estado de las vías es un elemento fundamental tanto para la movilidad como para la imagen del territorio.

Uno de los aspectos más destacados del contrato es la garantía de retenes operativos las 24 horas del día, lo que permitirá actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia que afecte a la circulación, minimizando riesgos para los conductores y reduciendo tiempos de respuesta.

Inversión y vigencia del contrato

El consejero de Obras Públicas del Cabildo, Jacobo Medina, detalló que el contrato ha sido adjudicado por un importe de 5.150.554 euros. La empresa adjudicataria, Señalizaciones Villar, será la encargada de ejecutar los trabajos de conservación y mantenimiento de la red insular de carreteras hasta el año 2028.

Durante este periodo, la empresa deberá mantener las vías completamente operativas, prestando especial atención a la seguridad vial, la señalización y la atención a situaciones imprevistas que puedan afectar al tráfico.

Una red viaria más segura y cuidada

Este servicio responde a la necesidad de garantizar el mantenimiento ordinario y la ayuda a la vialidad en las carreteras cuya competencia corresponde al Cabildo de Lanzarote. El objetivo es facilitar una circulación segura y eficiente entre los distintos municipios de la isla, tanto para residentes como para visitantes.

Además, la Corporación insular ha avanzado que en los próximos días se adjudicará también el Servicio Insular de Márgenes de Carreteras, formado por cuadrillas específicas encargadas de limpiar y acondicionar los espacios colindantes a las vías. Este trabajo complementa las labores de conservación y contribuye a mejorar la visibilidad, la seguridad y el aspecto general de las carreteras.

Coordinación y seguridad vial

Desde la Consejería de Obras Públicas se subraya que estas actuaciones forman parte de una estrategia global para reforzar el cuidado de las infraestructuras viarias y mejorar la seguridad de los usuarios. La conservación adecuada de las carreteras es un factor clave para prevenir accidentes y garantizar una movilidad sostenible en la isla.