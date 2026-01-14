La campaña ‘Zapatillas Solidarias’ llega este año a más de 40 centros educativos

El Cabildo de Lanzarote y la Fundación Martínez Abolafio han presentado este miércoles la XII edición de la campaña Zapatillas Solidarias, una iniciativa de carácter educativo y social que combina economía circular, deporte y solidaridad. El proyecto se desarrollará entre el 14 de enero y el 15 de mayo de 2026 y volverá a implicar a la comunidad educativa de la isla en una acción con impacto social fuera del territorio insular.

La presentación tuvo lugar en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote y contó con la participación de representantes de varias áreas de la corporación insular, así como de la fundación promotora y entidades colaboradoras.

Una iniciativa consolidada tras más de una década

Con más de diez años de trayectoria, ‘Zapatillas Solidarias’ se ha consolidado como una de las campañas educativas con mayor participación en Lanzarote. Desde su puesta en marcha en 2014, el proyecto ha logrado recoger 13.722 pares de zapatillas deportivas, que han sido reutilizadas con fines sociales y deportivos en distintos territorios.

El consejero de Residuos, Domingo Cejas, destacó durante el acto que la campaña se alinea con las políticas insulares de economía circular, al dar una segunda vida a un residuo que, de otro modo, acabaría desechado. En este sentido, subrayó que el proyecto no solo reduce la generación de residuos, sino que también fomenta hábitos responsables entre el alumnado.

Educación en valores y sensibilización social

Desde el área de Bienestar Social, el consejero Marci Acuña puso el acento en el valor educativo de la iniciativa. Según explicó, la campaña conecta a la comunidad educativa de Lanzarote con realidades sociales de otros países, favoreciendo la empatía, la sensibilización y la educación en valores solidarios desde edades tempranas.

La recogida de zapatillas se convierte así en una herramienta pedagógica que permite trabajar en las aulas conceptos como la cooperación internacional, la desigualdad o el consumo responsable, integrando estos contenidos en el día a día de los centros escolares.

El deporte como herramienta de inclusión

El consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, resaltó el papel del deporte como vehículo de inclusión y desarrollo personal. Parte del material recogido se destina al Campus de Baloncesto que se desarrolla en Guinea Ecuatorial, donde el acceso a equipamiento deportivo adecuado resulta limitado.

El deporte, señaló Monzón, actúa como un elemento educativo que favorece la convivencia, la disciplina y la igualdad de oportunidades, especialmente en contextos con menos recursos.

Destino del material y colaboración internacional

La presidenta de la Fundación Martínez Abolafio, Catalina Martínez, detalló que el principal destino de las zapatillas recogidas será Malabo y Bata, en Guinea Ecuatorial. Además, el material se distribuye en escuelas rurales, orfanatos y centros comunitarios, garantizando que llegue directamente a personas y colectivos que lo necesitan.

El proceso incluye la recogida, clasificación, envío y entrega directa del calzado, asegurando su correcta reutilización. En esta labor participan también entidades colaboradoras, entre ellas Urbaser, cuya delegada en el acto, Paula Álvarez, destacó que se trata de un ejemplo claro de cómo una acción sencilla puede generar resultados sociales y medioambientales medibles.

Objetivos de la XII edición

Para esta duodécima edición, la campaña se marca como objetivo superar los 2.000 pares de zapatillas recogidas, lo que permitiría avanzar hacia la meta simbólica de los 16.000 pares reutilizados desde el inicio del proyecto.

En 2026 participarán más de 40 centros educativos de Lanzarote y más de 20 entidades colaboradoras, lo que refuerza el carácter colectivo de la iniciativa y su arraigo en la sociedad insular.

Un proyecto con impacto local y global

Zapatillas Solidarias vuelve a demostrar que pequeñas acciones locales pueden tener un impacto global, combinando educación ambiental, compromiso social y cooperación internacional. Desde el Cabildo de Lanzarote se destaca el valor de este tipo de proyectos para implicar a la ciudadanía más joven en los retos sociales y medioambientales actuales.