Primero Canarias continúa en Lanzarote su ronda inicial de contactos para la Mesa de Unidad Canaria.

Una delegación de Municipalistas Primero Canarias, liderada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández, se reunió este miércoles en Arrecife con representantes de diversas formaciones políticas de la isla de Lanzarote para presentar su propuesta de Mesa de Unidad Canaria de cara a las próximas elecciones generales. Se trata de la segunda ronda de contactos de esta iniciativa, tras la celebrada hace algunas semanas en la isla de Fuerteventura.

Las reuniones, a las que fueron invitadas todas las fuerzas nacionalistas y municipalistas de Lanzarote, tuvieron como protagonistas al Movimiento Renovador de Tinajo, Compromiso por Haría, Unidos por Yaiza, el movimiento Marea Viva, Coalición Canaria y dirigentes independientes anteriormente vinculados a Nueva Canarias y Somos Lanzarote. Además de recoger propuestas y aportaciones, los encuentros sirvieron para conocer el planteamiento de las distintas organizaciones sobre su posible participación en este nuevo proyecto de unidad de acción política de Canarias en Madrid. Todas mostraron una predisposición favorable y quedaron emplazadas a una próxima reunión conjunta con todas las sensibilidades nacionalistas de Lanzarote que deseen participar.

Óscar Noda, de Unidos por Yaiza, manifestó la necesidad de generar un proyecto de unidad que anteponga la defensa de Lanzarote y Canarias por encima de las diferencias municipales. “Se trata de poner encima de la mesa lo que nos une, que es mucho más de lo que nos puede separar”, señaló.

Antonio Morales, del Movimiento Renovador de Tinajo, también expresó su apoyo a la iniciativa y su confianza en la unidad del nacionalismo para la defensa de Canarias en Madrid. “Respetando la autonomía en el ámbito municipal y sin perder la conexión con los vecinos, hay que construir un proyecto supramunicipal que permita superar las diferencias personales del pasado y afrontar una nueva etapa con altura de miras”, dijo. En su opinión, “el ego de algunos dirigentes políticos no puede estar por encima del interés general de Canarias”.

Chaxiraxi Niz, de Compromiso por Haría, manifestó el interés de su organización en formar parte de “un proyecto ilusionante de unidad canaria que nace con vocación de resolver los problemas reales de la gente desde la cercanía del municipalismo”. Por parte de Primero Canarias, además de Óscar Hernández y Teodoro Sosa, participaron la vicepresidenta Valeria Guerra, el secretario de Organización Samuel Henríquez, y el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña.

Municipalistas Primero Canarias es una fuerza política impulsada por alcaldes, dirigentes y militantes renovadores del nacionalismo progresista en la isla de Gran Canaria. En noviembre pasado, ya reunió en Fuerteventura a representantes de Asamblea Majorera, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Alternativa Local por Antigua, Unidos por Betancuria, Juntos por Pájara e independientes de La Oliva. Está previsto que en las próximas semanas continúen los contactos para la Mesa de Unidad Canaria en las islas de El Hierro y La Gomera, para posteriormente avanzar en La Palma y Tenerife.

Manifiesto para la unidad de acción

Como punto de partida, los municipalistas proponen un manifiesto para la unidad de acción de las fuerzas políticas de base canaria en Madrid. El texto plantea articular una candidatura unificada, plural y transversal, capaz de reunir organizaciones de distintas islas y sensibilidades políticas para defender los intereses de Canarias en las Cortes Generales. El objetivo es cooperar para reclamar con voz propia el pleno reconocimiento de los derechos históricos del archipiélago, consolidar su estatus diferencial y lograr los avances que el pueblo canario espera y merece.

Entre las reivindicaciones se incluyen el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía, con el traspaso de competencias clave como costas, puertos y aeropuertos. También se propone incluir el hecho diferencial canario en una posible reforma de la Constitución Española, para que se reconozcan de forma permanente las condiciones sociales y económicas del archipiélago, en línea con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

REF y financiación autonómica

El manifiesto defiende el Régimen Económico y Fiscal (REF) como un instrumento irrenunciable del fuero histórico canario, esencial para el desarrollo económico y social del archipiélago. Reclama también un sistema de financiación autonómica justo, con separación de los recursos del REF, que garantice los servicios básicos —sanidad, educación, servicios sociales y dependencia— y permita alcanzar la igualdad con respecto a la Península y Europa.

Otro eje central es la consolidación de las bonificaciones al transporte, garantizando el 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes, controlando las conductas abusivas de las compañías, ampliando la bonificación del transporte público terrestre al 100 %, y actualizando los costes del transporte de mercancías para aliviar el sobrecoste de la cesta de la compra en Canarias. También se plantea la renovación de convenios e inversiones del Estado en infraestructuras clave (carreteras, costas, vivienda, turismo, educación) como forma de compensar la desventaja histórica del territorio insular y ultraperiférico.

El documento propone además actualizar las políticas de empleo y lucha contra la pobreza, al menos hasta que Canarias alcance la media estatal, y defender el 100 % del POSEI, el programa europeo que compensa los sobrecostes de las producciones agrícolas y ganaderas por la insularidad.

Fenómeno migratorio y política exterior

En cuanto a la gestión migratoria, el manifiesto reclama a la Administración General del Estado que controle las fronteras aéreas y marítimas, garantice un sistema de acogida humanitaria digno y promueva la integración e interculturalidad. Exige además la activación del cupo de solidaridad, el mecanismo automático que permitiría la redistribución de migrantes en acogida hacia la Península.

Finalmente, se demanda la presencia de Canarias en política exterior, especialmente en las negociaciones con Marruecos sobre delimitación de espacios marítimos, recursos naturales y control migratorio. El manifiesto concluye que Canarias debe ser una prioridad en la agenda política de Madrid, y que su lejanía e insularidad deben ser compensadas para garantizar las mismas oportunidades y derechos que el resto del Estado.