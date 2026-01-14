Canarias impulsa la teleasistencia avanzada en Lanzarote y La Graciosa para reforzar la atención a 800 personas dependientes

El Gobierno de Canarias ha iniciado en Lanzarote y La Graciosa la implantación de un nuevo sistema de teleasistencia avanzada, un recurso que supone un paso relevante en la modernización de los cuidados a las personas en situación de dependencia. La medida permitirá ampliar de forma notable la cobertura del servicio, mejorar la atención domiciliaria y avanzar hacia un modelo más preventivo, personalizado y adaptado a las necesidades reales de la población más vulnerable.

La presentación oficial tuvo lugar este martes en el Cabildo de Lanzarote, en un acto en el que participaron responsables del Ejecutivo autonómico y de la corporación insular, junto a personal técnico del área de Bienestar Social. El despliegue del sistema ya está en marcha y beneficiará inicialmente a cerca de 800 personas en ambas islas, una cifra muy superior a la actual.

Un nuevo modelo de teleasistencia para la atención domiciliaria

El sistema presentado por el Gobierno de Canarias va más allá de la teleasistencia tradicional centrada exclusivamente en la respuesta a emergencias. La teleasistencia avanzada incorpora tecnología de última generación y un enfoque integral que combina medios técnicos, seguimiento profesional y atención personalizada en los hogares.

Entre los elementos que forman parte del servicio se incluyen dispositivos domiciliarios GSM-IP, sensores avanzados y dispositivos móviles con conexión permanente, que permiten un control más preciso de la situación de la persona usuaria. Este despliegue tecnológico se complementa con visitas previas a los domicilios, evaluaciones individualizadas y una coordinación continua con los servicios sociales.

La gestión de la atención domiciliaria asociada a estos dispositivos será realizada por la empresa Atenzia, dentro de un contrato financiado con 22,7 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, uno de los pilares de los fondos europeos Next Generation EU, destinados a reforzar los servicios públicos tras la pandemia.

Lanzarote y La Graciosa, punto de partida del despliegue

Lanzarote y La Graciosa han sido las islas elegidas para iniciar la implantación regional del nuevo sistema. En la actualidad, 133 personas reciben teleasistencia avanzada en Lanzarote, mientras que otras 29 personas cuentan con teleasistencia básica a través de un servicio gestionado por el propio Cabildo.

Con la puesta en marcha del nuevo modelo, la previsión para este ejercicio es alcanzar casi 800 personas atendidas, lo que supone una mejora tanto cuantitativa como cualitativa. El salto es significativo si se tiene en cuenta que existe una demanda acumulada de este servicio y que muchas personas dependientes aún no tenían acceso a recursos tecnológicos avanzados para su cuidado en el hogar.

A escala autonómica, la implantación de la teleasistencia avanzada permitirá multiplicar por cinco el número de personas que dispondrán de este tipo de atención, con el objetivo de llegar aproximadamente a 20.000 personas dependientes en Canarias.

Reducción de plazos y mejora en el sistema de dependencia

Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue la evolución positiva del sistema de atención a la dependencia en Lanzarote. Desde el Gobierno de Canarias se subrayó que los tiempos de respuesta se han reducido de forma notable.

Actualmente, en la isla se están resolviendo los expedientes de dependencia en una media de 140 días, una cifra que se sitúa por debajo del plazo máximo legal de 180 días establecido en la normativa estatal. Este dato refleja un avance significativo en la gestión administrativa y en la atención a las personas solicitantes.

Según los datos facilitados, en Lanzarote hay 2.291 personas que ya reciben algún tipo de ayuda vinculada a la dependencia. Además, 609 personas se encontraban a la espera de acceder al servicio de teleasistencia, una lista que se reducirá de forma progresiva con la implantación del nuevo sistema. La previsión es que antes del verano desaparezca la lista de espera en este recurso concreto.

Un enfoque preventivo y centrado en la persona

Desde el Cabildo de Lanzarote se destacó que la teleasistencia avanzada supone un cambio de enfoque en el sistema público de cuidados. El nuevo modelo deja atrás una visión reactiva basada únicamente en emergencias para apostar por un acompañamiento continuo, preventivo y cercano.

Este enfoque permite anticiparse a situaciones de riesgo, detectar cambios en los hábitos diarios y ofrecer apoyo antes de que se produzcan incidentes graves. De este modo, se mejora la calidad de vida de las personas dependientes y se refuerza su seguridad dentro del entorno doméstico.

Además, el uso de tecnología avanzada no sustituye la labor de los profesionales, sino que la complementa. La información recogida por los dispositivos facilita una intervención más rápida y ajustada, al tiempo que optimiza los recursos disponibles.

Avances en la gestión insular de la dependencia

Desde la Consejerí insular de Bienestar Social e Inclusión se puso en valor la evolución de los indicadores de dependencia durante el actual mandato. En 2023, el tiempo medio para realizar valoraciones se situaba en torno a 900 días, mientras que en la actualidad se ha reducido a 430 días.

Aunque el margen de mejora sigue siendo amplio, esta reducción refleja un esfuerzo sostenido por agilizar los procedimientos y mejorar la atención a las personas que necesitan apoyos. La incorporación de la teleasistencia avanzada se enmarca dentro de esta estrategia de refuerzo del sistema público de cuidados.

Beneficios clave de la teleasistencia avanzada

La mejora de los medios técnicos asociados a la teleasistencia ofrece una serie de beneficios concretos para las personas usuarias y su entorno:

Monitoreo continuo: los dispositivos permiten un seguimiento constante del estado y la localización de la persona, gracias a sistemas GPS y conexión a redes móviles, lo que facilita una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Prevención de riesgos: los sensores de movimiento y otros sistemas de detección pueden generar alertas automáticas incluso cuando la persona no puede pedir ayuda por sí misma.

Tranquilidad para familiares y cuidadores: la posibilidad de supervisión remota reduce la incertidumbre y el estrés asociados al cuidado continuo, especialmente en situaciones de dependencia leve o moderada.

Refuerzo de la autonomía personal: contar con apoyo inmediato en caso de necesidad permite a las personas mayores o dependientes mantener su independencia y permanecer más tiempo en su hogar.

Estos elementos contribuyen a un servicio más seguro, eficiente y adaptado a las condiciones específicas de cada usuario.

Un paso más hacia la desinstitucionalización de los cuidados

La teleasistencia avanzada forma parte de un plan de choque para la economía de los cuidados y las políticas de inclusión, alineado con las directrices europeas que apuestan por la desinstitucionalización y la permanencia de las personas en su entorno habitual.

Este enfoque busca reducir la dependencia de recursos residenciales, priorizando la atención temprana y domiciliaria. Al detectar de forma precoz situaciones de riesgo y ofrecer apoyos adecuados, se puede retrasar o evitar el ingreso en centros residenciales, una opción que no siempre es deseada por las personas afectadas.

Un servicio público más accesible y eficiente

Con la implantación de la teleasistencia avanzada, Canarias avanza hacia un sistema de apoyo a la autonomía personal más moderno, capaz de responder de forma personalizada a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

La combinación de tecnología, atención profesional y coordinación institucional permite ofrecer una cobertura más amplia y equitativa, especialmente en territorios insulares donde el acceso a determinados recursos puede resultar más complejo.

En el caso de Lanzarote y La Graciosa, el nuevo sistema no solo amplía el número de personas atendidas, sino que mejora la calidad del servicio y refuerza el papel de los cuidados en el ámbito público. Un paso que sitúa a la teleasistencia como una herramienta clave dentro del futuro de las políticas sociales en Canarias.