El dolor silencioso de Goyi Arévalo: la madre de Sara Carbonero, clave en Madrid durante el ingreso de su hija en Lanzarote

Sara Carbonero ha protagonizado uno de los inicios de año más seguidos por la prensa y el público. Su ingreso de urgencia el pasado 2 de enero en el hospital José Molina Orosa de Lanzarote, tras sufrir un fuerte dolor abdominal que derivó en una operación quirúrgica, conmocionó a muchos. Pero mientras en las islas su hermana Irene y su pareja, Jota Cabrera, no se separaban de su lado, una figura clave permanecía en Madrid: Goyi Arévalo, madre de Sara.

A pesar del vínculo estrecho entre madre e hija, y de lo delicado del momento, Goyi no pudo desplazarse a Canarias. Su ausencia física, sin embargo, no significó distanciamiento emocional, sino todo lo contrario: desde la capital, fue pilar fundamental para la logística familiar y el cuidado de los más pequeños.

Aunque algunos medios insinuaron que Goyi Arévalo se encontraba en Lanzarote junto a Sara, la realidad es que no salió de Madrid en ningún momento durante los once días que duró el ingreso de su hija. La razón es doble: por un lado, ella misma atraviesa un momento delicado de salud; por otro, debía asumir responsabilidades esenciales que nadie más podía cubrir.

Fuentes cercanas a la familia, según apunta El Español, señalan que la madre de Sara prefirió mantenerse cerca de sus nietos, Martín y Lucas, de 12 y 9 años, para que la ausencia de su madre no alterara sus rutinas más de lo necesario. Goyi también se hizo cargo de los hijos de Irene, su otra hija, garantizando así una red de apoyo continua.

La importancia del entorno familiar en momentos críticos

Durante este episodio de salud, la estructura familiar de Sara Carbonero demostró una sólida organización y compromiso. Su madre, desde Madrid, organizó horarios escolares, rutinas domésticas y contención emocional para los niños. En paralelo, Irene y Jota hacían turnos junto a la periodista en Lanzarote, asegurando que siempre estuviera acompañada.

Este reparto de responsabilidades permitió que Sara pudiera centrarse en su recuperación sin preocuparse en exceso por lo que ocurría en casa. Especialmente importante fue el papel de Goyi en mantener la normalidad en torno a Martín y Lucas, en un momento en que su madre no pudo cumplir una promesa que les había hecho.

Sara Carbonero tenía planeado regresar a Madrid el 3 de enero para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor. Había preparado con cariño una fiesta, pero la urgencia médica alteró todos los planes. Goyi se encargó de sostener ese día con la mayor delicadeza posible, cuidando de que los pequeños no se sintieran desamparados ni alarmados por la ausencia de su madre.

Afortunadamente, los niños pudieron hablar con Sara durante su estancia en planta, una vez superada la fase crítica del postoperatorio. El contacto constante y el trabajo emocional desde casa fueron clave para minimizar el impacto del episodio.

Además de Goyi, Iker Casillas también jugó un papel importante durante esos días. El exfutbolista y padre de los hijos de Sara, permaneció en Madrid y colaboró estrechamente con Goyi para cuidar de Martín y Lucas. Se mantuvo informado en todo momento sobre el estado de salud de su exmujer y quiso quitar hierro al asunto ante los medios: “Está bien. No hay que preocuparse, por suerte”, declaró.

Este engranaje familiar ha sido fundamental para que todo funcionara mientras la periodista se encontraba ingresada. Un ejemplo claro de que la familia va más allá de la presencia física inmediata y que el cuidado puede ser emocional, logístico y silencioso, pero igual de vital.

Goyi, una madre con un perfil bajo pero imprescindible

Quienes conocen bien a Sara Carbonero saben que su madre es uno de sus grandes apoyos vitales. Discreta, alejada del foco mediático, Goyi ha preferido siempre mantenerse en un segundo plano, protegiendo a sus hijas y actuando como núcleo fuerte en situaciones adversas.

El hecho de que no viajara a Canarias no fue una señal de desinterés o lejanía. Todo lo contrario: su presencia en Madrid garantizó que todo lo demás siguiera funcionando. Desde la gestión escolar hasta el confort emocional de los niños, pasando por el acompañamiento a Irene, Goyi ha cumplido con una labor que muchas veces no se ve, pero se siente.

No se puede pasar por alto que, según se ha filtrado, la propia Goyi atraviesa una etapa complicada de salud, lo que habría reforzado la decisión de no desplazarse a Lanzarote. A pesar de ello, no dudó en implicarse al máximo con las necesidades familiares, un gesto que revela su fortaleza emocional y su compromiso como madre y abuela.

Mientras Sara se recupera ya en Madrid, tras recibir el alta el pasado 13 de enero, Goyi vuelve a quedar en ese discreto segundo plano del que nunca sale, pero donde siempre sostiene.