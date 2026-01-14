Lanzarote refuerza el transporte público en guagua con nuevas líneas, más frecuencias y ampliación de horarios en la isla

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área insular de Transporte y Movilidad, ha iniciado el año con una batería de mejoras en el sistema de transporte público interurbano, orientadas a reforzar la conectividad entre municipios, equilibrar el servicio en todo el territorio y facilitar los desplazamientos diarios de la ciudadanía. Las medidas, en vigor desde el pasado 2 de enero, incluyen la puesta en marcha de nuevas líneas, el aumento de frecuencias y la ampliación de horarios en rutas estratégicas.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible, con el que la institución pretende dar respuesta a demandas históricas y corregir déficits acumulados en etapas anteriores.

Nueva Línea 4H: conexión directa con el Hospital

Una de las principales novedades es la creación de la Línea 4H, que conecta el Intercambiador de Guaguas de Arrecife con el Hospital Doctor José Molina Orosa. Se trata de una conexión largamente solicitada por la población, especialmente por personas usuarias del centro hospitalario, trabajadores sanitarios y familiares de pacientes.

En apenas unos días de funcionamiento, esta nueva línea ha registrado una alta utilización, lo que confirma la necesidad del servicio y su utilidad práctica. La conexión directa reduce tiempos de desplazamiento y evita transbordos innecesarios, mejorando la accesibilidad a uno de los principales equipamientos públicos de la isla.

Refuerzo del eje sur: más frecuencias hacia Playa Blanca

El Cabildo también ha actuado sobre uno de los corredores con mayor volumen de desplazamientos diarios: el eje Arrecife–Playa Blanca. Las líneas 6, 60 y 62 han visto incrementadas sus frecuencias, lo que permite mejorar la conexión entre la capital y el sur de la isla, una zona con alta actividad residencial, laboral y turística.

Este refuerzo supone una mejora directa en la movilidad cotidiana de trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público, además de ofrecer una alternativa más eficiente al vehículo privado. En el caso concreto de Playa Blanca, las mejoras han permitido aumentar el número total de servicios de las líneas 60 y 62, que han pasado de 66 a 80 conexiones.

Más equilibrio territorial en el centro y norte de la isla

El esfuerzo por lograr un sistema de transporte más equilibrado se refleja también en el refuerzo de las líneas del centro y norte de Lanzarote. El Cabildo ha ampliado horarios en rutas clave como la Línea 7 (Arrecife–Máguez), la Línea 10 (Arrecife–Los Valles) y la Línea 9 (Arrecife–Órzola).

En el caso de la Línea 9, se ha potenciado especialmente su conexión con el aeropuerto, al tratarse de una ruta más directa que pasa por el Intercambiador de Guaguas. Esta mejora facilita los desplazamientos tanto de residentes del norte como de visitantes, reforzando la cohesión territorial y el acceso a infraestructuras estratégicas.

Planificación y cambio de modelo en movilidad

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha subrayado que estas actuaciones no responden a decisiones puntuales, sino a una planificación global diseñada al inicio del actual mandato. Según explicó, el objetivo es revertir años de falta de planificación en materia de movilidad y ofrecer soluciones reales a los problemas diarios de desplazamiento.

En esta línea, recordó que entre 2019 y 2023 la isla sufrió un estancamiento en políticas de transporte, y que ahora comienzan a materializarse cambios concretos que buscan mejorar la calidad de vida de la población.

Escuchar a la ciudadanía para mejorar el servicio

Por su parte, el consejero insular de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, destacó la importancia de la participación ciudadana en el diseño y ajuste del sistema de guaguas. Según señaló, el hecho de que los usuarios sigan trasladando sus propuestas al Área de Transporte demuestra que existe confianza en la capacidad de respuesta de la institución.

Jiménez reconoció que aún quedan mejoras por implementar, pero subrayó que ya se observan avances significativos, como la incorporación de 23 nuevas guaguas en el último año y la creación o mejora de varias líneas estratégicas.

Hacia un transporte público más sostenible

Con estas medidas, el Cabildo de Lanzarote continúa avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y adaptado a las necesidades reales del territorio. El refuerzo del transporte público no solo mejora la conectividad entre municipios, sino que contribuye a reducir el tráfico, las emisiones y la dependencia del vehículo privado.

El transporte colectivo se consolida así como una herramienta clave para el desarrollo equilibrado de la isla y para garantizar el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia.