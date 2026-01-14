Las lluvias mojan sin daños a las islas orientales y se desactiva el aviso

Las lluvias continúan sin dar tregua en Canarias y por ahora el paraguas sigue siendo el aliado imprescindible de los isleños. Aunque el martes amaneció con cielos despejados en gran parte de Gran Canaria, a lo largo de la jornada las nubes han cubierto el cielo de la Isla. Una situación similar se ha registrado en Lanzarote y Fuerteventura donde hasta las 16.00 horas de ayer se contabilizaron 12 litros por metro cuadrado en La Oliva, 10,8 litros en Haría y 8,8 litros en Tinajo, motivo por el que la Aemet ha activado el aviso amarillo en ambas islas por precipitaciones fuertes hasta el final de la jornada. En Gran Canaria las lluvias han vuelto a premiar a las medianías, con 3,4 litros registrados en las primeras horas de la tarde de ayer. .

La predicción para hoy será similar, aunque la Aemet ha desactivado el aviso amarillo por lluvias para esta jornada. Aun así, se esperan precipitaciones en Gran Canaria y Lanzarote, con mayor probabilidad en el norte de ambas islas mientras que en Fuerteventura la probabilidad de lluvia será menor.

Las temperaturas máximas en Gran Canaria rondarán los 20 grados, con mínimas de 10 grados en Tejeda, mientras que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura las máximas alcanzarán los 18 grados y las mínimas se situarán en torno a los 14 grados de temperatura.

Lluvias en el municipio de Yaiza, en Lanzarote (13/01/25) / Rosa García

La lluvia obligó a activar en Arrecife el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y destinar un retén de efectivos para asistir a la población ante las lluvias, aunque la jornada de ayer no se registraron incidencias importantes.

Inundación en Tinajo

Por su parte, el portavoz del Movimiento Renovador de Tinajo (MRT), Antonio Morales, volvió a denunciar la falta de soluciones definitivas ante los problemas de inundaciones que se producen de manera recurrente en distintos puntos del municipio cada vez que se registran episodios de lluvia, como ayer, lo que obliga de forma reiterada a la intervención de los servicios de emergencia.

Como ejemplo, el portavoz del MRT señaló la Avenida de los Volcanes, a la altura del Colegio de Guiguan, una vía que se ve afectada de forma habitual por las lluvias y que ayer no fue una excepción. Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote achicaron el agua en la Avenida de Mancha Blanca que dificultaba el tránsito de los vehículos.

El MRT exige soluciones inmediatas ante las inundaciones que se repiten cada vez que llueve en Tinajo / LP/DLP

En Fuerteventura las lluvias no fueron tan copiosas, salvo en La Oliva, donde se registraron 12 litos por metro cuadrado, pero sin que en la isla majorera se hayan producido daños por el agua caída. De hecho, las precipitaciones sorprendieron a varios bañistas en la playa en Puerto del Rosario, cuando las nubes descargaron su agua. n