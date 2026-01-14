La Reina del Flow 3 llega a Netflix con escenas grabadas en Lanzarote

La música vuelve a sonar con fuerza y drama en la nueva temporada de una de las series más vistas del continente. La Reina del Flow 3 aterriza este jueves en Netflix y lo hace con una sorpresa especial para el público español: parte de su historia fue grabada en Lanzarote, marcando un antes y un después en esta exitosa producción colombiana. Una iniciativa que se llevó a cabo gracias a la producción y el buen hacer del empresario canario David Navarro.

Las playas de El Reducto, en Arrecife, se transformaron por unos días en el escenario de un concierto multitudinario con sabor a reguetón, cámaras en acción y miles de fans arropando al elenco principal. No era solo una grabación más: era la primera vez que la telenovela salía de Latinoamérica y cruzaba el Atlántico para rodar en Europa. Una apuesta ambiciosa de Caracol Televisión para elevar el listón y llevar su fenómeno global aún más lejos.

Carlos Torres (Charlie Flow), Mariana Gómez (Irma), Juan Marpo (Eric), Juan Palau (Drama Key) y Kiño (Axel) hicieron vibrar la isla con su presencia, mientras el equipo técnico capturaba cada detalle de una escena que promete ser uno de los puntos álgidos de la temporada. El ambiente fue eléctrico: desde primera hora de la mañana, cientos de personas se congregaron en el lugar esperando ver en directo cómo se construye la magia de la televisión.

Lanzarote, plató de rodaje internacional

La elección de Lanzarote no fue casual. Con su clima templado, su luz natural y su creciente proyección como destino para rodajes, la isla se ha consolidado como uno de los enclaves más atractivos de Europa para la industria audiovisual. Esta fue, de hecho, la primera vez que La Reina del Flow se rodaba fuera de América Latina, marcando un hito en la trayectoria de la serie.

Durante el rodaje en Arrecife, se grabaron escenas ambientadas en un concierto multitudinario. El reparto principal, encabezado por Carlos Torres (Charlie Flow), Mariana Gómez (Irma), Juan Marpo (Eric), Juan Palau (Drama Key) y Kiño (Axel), se desplazó hasta la isla para filmar estas secuencias, que prometen ser uno de los momentos más emocionantes de la nueva temporada.

La respuesta del público local fue inmediata: desde primera hora de la mañana, cientos de fans esperaban con expectación la llegada del elenco. Las calles y alrededores de la playa se llenaron de curiosos, extras y seguidores, creando un ambiente vibrante que quedará reflejado en la pantalla.

Desde su lanzamiento, La Reina del Flow se ha convertido en un fenómeno internacional. La historia de Yeimy Montoya, una mujer que lucha por abrirse camino en el mundo del reguetón mientras enfrenta traiciones y busca justicia, ha capturado la atención de millones. Su protagonista, Carolina Ramírez, encarna con fuerza y credibilidad a una artista resiliente que representa el empoderamiento femenino dentro de la industria musical.

La serie no solo ha sido un éxito en cifras de audiencia —frecuentemente aparece en el Top 10 de Netflix en varios países—, sino también en reconocimientos. En 2019, ganó el prestigioso Premio Emmy Internacional a Mejor Telenovela, consolidando su posición entre los productos más destacados de la televisión latina.

La trama de esta nueva temporada promete mantener la intensidad que ha caracterizado a la producción desde sus inicios. Viejos enemigos, nuevos desafíos y una constante evolución de los personajes serán los ingredientes principales. Además, la inclusión de escenarios internacionales como Lanzarote añade una dimensión fresca y ambiciosa al relato.