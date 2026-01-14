Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria: con dificultades para caminar y acompañada por su pareja

Sara Carbonero ya se encuentra en Madrid tras haber pasado once días ingresada en un hospital de Lanzarote, donde fue sometida a una operación de urgencia el pasado 2 de enero. La periodista, que se encontraba de vacaciones en la isla junto a su pareja, José Luis Cabrera, fue vista en la noche del martes 13 de enero en la zona VIP del aeropuerto de Barajas, visiblemente debilitada y caminando con lentitud, apoyada en el brazo de su acompañante.

Las imágenes, captadas en su llegada a la capital, muestran a la comunicadora desplazándose con cierta dificultad hasta el vehículo que la trasladó a su domicilio, donde continuará su recuperación.

El episodio de salud comenzó durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, que Carbonero compartía en Lanzarote. Según explicó en sus redes sociales, la presentadora consideraba ese descanso como una forma ideal de comenzar el año. Sin embargo, el 2 de enero acudió al hospital aquejada de un fuerte dolor abdominal, que derivó en una intervención quirúrgica urgente y varios días en la UCI.

"Todo está tranquilo y no es nada grave"

El hermetismo inicial generó una gran preocupación entre sus seguidores, especialmente por sus antecedentes oncológicos. En 2019, Carbonero fue diagnosticada con cáncer de ovario, enfermedad de la que ha hablado abiertamente en distintas ocasiones. No obstante, su entorno se apresuró a aclarar que el nuevo episodio de salud no guardaba relación con aquella enfermedad. “Sara se está recuperando, todo está tranquilo y no es nada grave”, aseguraron fuentes cercanas a su familia, sin ofrecer más detalles sobre el diagnóstico actual.

Durante su estancia en el hospital, la periodista se mantuvo alejada de los focos, aunque reactivó su actividad en redes sociales en los últimos días, interactuando con algunas publicaciones, lo que ya indicaba una mejoría. Finalmente, recibió el alta médica el 13 de enero y regresó a Madrid ese mismo día.

Por el momento, Carbonero no ha hecho declaraciones públicas sobre su estado de salud, aunque su entorno insiste en que evoluciona favorablemente. Se espera que continúe con la recuperación en su hogar, lejos de la atención mediática.