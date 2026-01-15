Una avería en un cable deja sin luz las calles de Arrieta durante varios días: “Los niños cogen a oscuras la guagua para ir a clase”

Una avería localizada en un tendido eléctrico ha dejado sin luz las calles de La Garita y Arrieta (municipio de Haría) desde el pasado lunes, 12 de enero.

Una vecina residente en Arrieta ha denunciado este jueves que los niños van a coger la guagua a las siete de la mañana para acudir a sus centros escolares “a oscuras y tienen que alumbrarse con la luz de los móviles al salir de casa”.

Añade que “tenemos que dejar las luces exteriores de las casas encendidas para que se vea algo en las calles desde que anochece hasta cuando amanezca debido a la sensación de inseguridad que ello conlleva al no funcionar el alumbrado público. Le pedimos a la Policía Local que una patrulla acompañe a los niños, pero no hemos tenido respuesta”.

Reparación de la avería

Operarios del Ayuntamiento de Haría trabajan en la reparación de la avería, motivada porque “se quemó un cableado como consecuencia de las lluvias”, ha explicado el concejal de Oficina Técnica, Policía Local y Relaciones Institucionales, José Torres Stinga.

Parte del suministro, precisó Torres Stinga, ya ha vuelto “y casi con toda seguridad, hoy quedarán todas las fases restablecidas”. Según el edil, “la zona de La Garita es la más afectada” y el personal municipal “ha localizado dos averías y queda una”.