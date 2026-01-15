Lanzarote impulsa la gestión sostenible de los biorresiduos con la primera Maestría en Compostaje homologada en Canarias

El Cabildo de Lanzarote ha iniciado esta semana la Maestría en Compostaje, la primera formación homologada en Canarias especializada en la gestión sostenible de la materia orgánica y su aplicación a la economía circular en un entorno de clima árido.

Se trata de una iniciativa pionera que busca dar respuesta a uno de los principales retos ambientales de la isla: el aprovechamiento de los biorresiduos para reducir la presión sobre los vertederos y mejorar la salud de los suelos.

Una formación pionera adaptada a Lanzarote

La sesión inaugural tuvo lugar en el Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL) y contó con la participación de 20 alumnos procedentes de distintos ámbitos, como administraciones públicas, sector primario, educación ambiental, sector turístico y ciudadanía interesada en la gestión responsable de los residuos orgánicos.

El curso se desarrollará hasta mayo de 2026 y suma un total de 100 horas de formación, combinando contenidos teóricos y prácticos. El objetivo es dotar al alumnado de competencias técnicas directamente aplicables a la realidad de Lanzarote y La Graciosa, territorios con limitaciones hídricas y características ambientales muy específicas.

Compostaje y economía circular en clima árido

Durante la apertura, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó que esta formación permite transformar los residuos orgánicos en recursos útiles para el territorio, fomentando un modelo más sostenible y alineado con los principios de la economía circular.

Por su parte, el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, explicó que el programa ha sido diseñado específicamente para las condiciones ambientales de la isla. El temario aborda el compostaje doméstico, comunitario y agrícola, así como el control de parámetros clave como temperatura, humedad, aireación y la relación carbono-nitrógeno. También incluye contenidos sobre vermicompostaje y el diseño de sistemas adaptados al contexto insular.

La gestión de residuos, un reto estratégico

El consejero de Residuos, Domingo Cejas, asistió a la primera jornada y contextualizó la situación actual de la isla, recordando que Lanzarote gestiona alrededor de 100.000 toneladas de residuos al año.

En este sentido, subrayó la importancia de mejorar la valorización de la fracción orgánica como vía para reducir la carga de los vertederos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Prácticas de campo y proyectos aplicados

El alumnado realizará prácticas de campo en parcelas y sistemas de compostaje situados en distintos municipios de Lanzarote. Además, desarrollará proyectos vinculados a la economía circular, con análisis de resultados y propuestas orientadas a mejorar la fertilidad del suelo y disminuir el uso de insumos externos.

Con esta maestría, Lanzarote da un paso más hacia un modelo de desarrollo que combina formación especializada, sostenibilidad ambiental y aprovechamiento de los recursos locales, claves para afrontar los desafíos futuros de la gestión de residuos en islas con condiciones climáticas exigentes.