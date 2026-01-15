Marina Rubicón abre la temporada internacional de vela con tres grandes citas del calendario olímpico

Marina Rubicón presentó hoy jueves la temporada internacional de vela 2026, un calendario de alto nivel que, entre los meses de enero y febrero, volverá a situar a Lanzarote como uno de los principales escenarios del deporte náutico internacional y como base de referencia para la vela olímpica.

La temporada se articula en torno a tres grandes competiciones, que combinan talento joven, clases olímpicas consolidadas e innovación deportiva, y que coinciden con el segundo año del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La primera cita será el Campeonato del Mundo sub-21 de la clase ILCA, que se celebrará del 17 al 24 de enero, y que reunirá en Marina Rubicón a las principales promesas internacionales de una de las clases más emblemáticas del programa olímpico.

A continuación, del 30 de enero al 5 de febrero, se disputará la sexta edición de la Lanzarote International Regatta, cita que el pasado mes de octubre fue reconocida oficialmente por la Federación Internacional de Vela como World Sailing Grade 50, acreditando la calidad organizativa, el alto nivel competitivo y la proyección internacional de la regata.

La competición arrancará con la clase Snipe (30 de enero – 1 de febrero), de gran tradición local y regional, y continuará del 2 al 5 de febrero con las clases olímpicas ILCA 6, ILCA 7, 49er, 470 y Nacra 17, en un contexto plenamente competitivo dentro del calendario internacional.

Como cierre de la temporada, Marina Rubicón acogerá la quinta edición de los Lanzarote iQFOiL Games, del 6 al 11 de febrero, una disciplina que representa la evolución de la vela olímpica y el creciente peso de las nuevas tecnologías dentro del deporte náutico.

En conjunto, la temporada reunirá en Lanzarote a más de 900 regatistas procedentes de 47 nacionalidades, que no solo competirán durante las regatas, sino que utilizan la isla como base de entrenamiento invernal, aprovechando las condiciones de viento constantes, el clima templado y la infraestructura especializada de Marina Rubicón.

Durante la presentación, el CEO de Marina Rubicón, Rafael Lasso Lorenzo, destacó que "Lanzarote se ha consolidado como uno de los grandes centros de la vela olímpica internacional durante el invierno, un escenario que permite competir y entrenar al máximo nivel y que debe servir también de inspiración para los jóvenes regatistas locales".

El acto contó además con la presencia del consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón; el alcalde de Yaiza, Óscar Noda; la responsable de Lanzarote Sports Destination, María Martín; así como de representantes del ámbito federativo y deportivo.

También tomaron la palabra los regatistas del equipo preolímpico español y del equipo 2032 de la Real Federación Española de Vela, Andrea Torres (iQFOiL), Marga Perelló (ILCA) y Conrad Konitzer (49er), quienes destacaron el valor de Lanzarote como base de entrenamiento y competición dentro del calendario internacional.