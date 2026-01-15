Sanidad refuerza en Lanzarote la detección precoz del cáncer de mama con una unidad móvil hasta junio

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha trasladado a Lanzarote una unidad móvil de mamografía destinada a reforzar el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama del Servicio Canario de la Salud (SCS). El dispositivo permanecerá operativo hasta finales de junio en el recinto del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, con el objetivo de facilitar el acceso de las mujeres de la isla a las pruebas de cribado y favorecer un diagnóstico temprano de una de las enfermedades con mayor impacto en la salud femenina.

La iniciativa está dirigida a mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, el grupo de población en el que se recomienda de forma generalizada la realización periódica de mamografías preventivas. Durante los próximos meses, el programa prevé citar progresivamente a más de 8.000 mujeres de todos los municipios de Lanzarote.

Un refuerzo clave para la prevención en la isla

El traslado de la unidad móvil responde a la necesidad de mejorar la accesibilidad al programa de detección precoz, especialmente en un territorio insular donde los desplazamientos pueden suponer una barrera para algunas pacientes. La instalación del dispositivo en el entorno hospitalario del Molina Orosa permite acercar el servicio a la población y complementar la actividad habitual del centro sanitario.

Desde el SCS se subraya que esta medida también tiene en cuenta el crecimiento demográfico experimentado por Lanzarote en los últimos años, lo que hace necesario reforzar determinados programas de salud pública para dar una respuesta adecuada a la demanda asistencial.

Unidad móvil de mamografía en el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

En qué consiste el Programa de Diagnóstico Precoz

El Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama es una estrategia de base poblacional que contempla la realización de una mamografía de cribado cada dos años. Su finalidad es detectar posibles lesiones en fases iniciales, incluso antes de que aparezcan síntomas, lo que incrementa de forma significativa las posibilidades de curación.

El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud en la mujer y constituye la primera causa de muerte por tumor maligno femenino. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el pronóstico de la enfermedad depende en gran medida del momento en el que se detecta, de ahí la importancia de programas de cribado sistemático como el que desarrolla el SCS.

Equipamiento desplazado a Lanzarote

La unidad móvil desplazada a Lanzarote está equipada con un sistema digital de radiodiagnóstico de alta tecnología, diseñado específicamente para la realización de mamografías. Estos equipos permiten obtener imágenes de alta calidad, lo que facilita una lectura más precisa por parte de los profesionales y reduce la necesidad de realizar proyecciones adicionales.

Según explica el SCS, esta tecnología mejora la rapidez y la seguridad del diagnóstico, al tiempo que disminuye las molestias para las pacientes y optimiza los tiempos de respuesta en caso de que sea necesario ampliar el estudio con otras pruebas complementarias.

Todos los dispositivos del programa, tanto los fijos como los móviles, cuentan con equipos digitales de última generación, lo que garantiza criterios homogéneos de calidad asistencial en todo el Archipiélago.

Cómo se realiza la citación de las mujeres

Las mujeres incluidas en el rango de edad del programa son citadas de forma personalizada. El procedimiento habitual combina el envío de una carta informativa con una llamada telefónica, en la que se facilita la fecha y hora de la exploración en la unidad móvil instalada en el hospital.

Tras la realización de la mamografía, el resultado se remite al domicilio de la paciente, bien por correo electrónico o postal, según los datos disponibles. En aquellos casos en los que los profesionales consideren necesario completar el estudio con pruebas adicionales, la mujer será citada nuevamente en el propio hospital para continuar con el proceso diagnóstico.

Para el desarrollo de esta actividad, el programa cuenta con dos equipos formados por técnicos en Radiología y personal administrativo, encargados tanto de la realización de las pruebas como de la gestión de citas y resultados.

Además, el SCS pone a disposición de la ciudadanía un teléfono de información, el 928 89 97 78, para resolver dudas relacionadas con el programa o con el funcionamiento de la unidad móvil.

Buena respuesta en anteriores ediciones

El traslado de la unidad móvil a Lanzarote no es una experiencia nueva. En ocasiones anteriores, la iniciativa ha contado con una respuesta muy positiva por parte de la población, con altos porcentajes de asistencia a las citas programadas. Estos datos reflejan, según Sanidad, un creciente nivel de concienciación entre las mujeres sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz.

Desde el ámbito sanitario se insiste en que la participación en este tipo de programas es un elemento clave para reducir la mortalidad asociada al cáncer de mama y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

La mamografía como herramienta eficaz de salud pública

El cribado poblacional mediante mamografías periódicas es un proyecto impulsado por la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS y está considerado una de las herramientas más eficaces para la prevención del cáncer de mama. La detección en fases tempranas permite iniciar tratamientos menos agresivos y con mayores probabilidades de éxito.

Gracias a la combinación del diagnóstico precoz y los avances en los tratamientos oncológicos, en los últimos años se ha logrado reducir la mortalidad asociada a este tipo de cáncer. En la actualidad, la supervivencia a los cinco años se sitúa en torno al 90 por ciento, una cifra que pone de relieve la importancia de continuar reforzando estos programas preventivos.

Un mensaje claro: la prevención salva vidas

La permanencia de la unidad móvil en Lanzarote hasta finales de junio supone una oportunidad para miles de mujeres de acceder de forma cómoda y cercana a una prueba fundamental para su salud. Desde la Consejería de Sanidad se anima a todas las mujeres citadas a acudir a su mamografía, recordando que la detección precoz es una de las principales aliadas frente al cáncer de mama.

Con este refuerzo, el Servicio Canario de la Salud reafirma su apuesta por la prevención, la equidad en el acceso a los servicios sanitarios y la mejora continua de la atención a la población femenina en todas las islas.