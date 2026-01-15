Las tres cofradías de pescadores de Lanzarote se suman al paro nacional contra el nuevo control europeo de la pesca

Las tres cofradías de pescadores de Lanzarote (San Ginés, de Arrecife, Puerto del Carmen y Playa Blanca) han acordado sumarse al paro nacional del sector pesquero convocado para el lunes 19 de enero, en el marco de las movilizaciones impulsadas en todo el país por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

La protesta se dirige contra la forma en la que se está aplicando el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, una normativa que, según el sector, genera graves dificultades operativas y pone en riesgo la continuidad de la pesca artesanal y de pequeña escala.

Como acto central de esta jornada de reivindicación en la isla, las cofradías han convocado una concentración pública en Arrecife, que se celebrará a las 14:00 horas en la zona de Puerto Naos. Además, durante ese día está prevista la paralización de la flota pesquera y el cierre de los puntos de venta, en coherencia con las acciones que se desarrollarán de forma simultánea en otros territorios del Estado.

Adhesión de Lanzarote a la movilización estatal

La decisión de las cofradías lanzaroteñas se adoptó tras una reunión online en la que participaron cofradías y federaciones de distintos puntos del país. En ese encuentro se consensuó la adhesión de Lanzarote a los acuerdos alcanzados a nivel nacional, reforzando así una protesta que busca visibilizar el impacto real que está teniendo la nueva normativa europea en la actividad diaria de los pescadores.

Desde el sector se subraya que esta movilización no es aislada ni responde a intereses locales, sino que forma parte de una respuesta coordinada del conjunto del sector pesquero español, que reclama una aplicación más razonable y adaptada de la legislación comunitaria.

Qué cuestiona el sector del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca

La FNCP denuncia que la interpretación actual del Reglamento (UE) 2023/2842, relativo al control de la actividad pesquera, impone obligaciones que consideran absurdas, peligrosas e inaplicables, especialmente para la flota de bajura y costera. A juicio del sector, estas exigencias comprometen la viabilidad económica de miles de embarcaciones, afectan a la seguridad marítima y ponen en peligro el suministro de pescado fresco de proximidad.

Uno de los puntos más controvertidos es la obligación de comunicar con hasta cuatro horas de antelación la llegada a puerto, incluso para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa y realizan mareas inferiores a 24 horas. En territorios insulares como Canarias, donde muchas salidas al mar son cortas y dependen estrechamente de las condiciones meteorológicas, esta exigencia resulta especialmente problemática.

Según el sector, esta medida obliga a los barcos a permanecer innecesariamente en el mar, con el consiguiente perjuicio económico, el deterioro de la calidad del pescado y, lo que consideran más grave, la generación de riesgos innecesarios para la seguridad de las tripulaciones.

El rechazo al registro de capturas desde el “kilogramo cero”

Otro de los aspectos que ha generado mayor rechazo es la exigencia de registrar las capturas desde el denominado “kilogramo cero”. La FNCP sostiene que esta interpretación del reglamento es técnicamente inviable y jurídicamente difícil de sostener, sobre todo en el caso de la pesca artesanal.

El sector argumenta que pesar capturas mínimas a bordo, con el barco en movimiento y en plena faena, no mejora el control efectivo de la actividad, sino que incrementa la inseguridad jurídica, eleva el riesgo de sanciones arbitrarias y aumenta la probabilidad de accidentes laborales en un sector que ya está considerado uno de los más duros y peligrosos de la economía.

Un impacto duro en la pesca artesanal canaria

En el caso de Canarias, y de manera muy particular en Lanzarote, la aplicación rígida de estas obligaciones tiene un impacto desproporcionado sobre la pesca artesanal. La flota canaria está formada mayoritariamente por pequeñas embarcaciones, con tripulaciones reducidas, mareas cortas y una actividad diaria muy condicionada por el estado del mar y el viento.

Desde las cofradías se insiste en que la imposición de trámites burocráticos pensados para grandes flotas industriales no solo resulta inaplicable en este contexto, sino que amenaza directamente la supervivencia económica de un sector que opera con márgenes muy ajustados. Además, la pesca artesanal desempeña un papel fundamental en el abastecimiento de pescado fresco local, la fijación de población en las zonas costeras y la conservación de un modelo de pesca selectiva y de bajo impacto ambiental.

Control y sostenibilidad, pero con normas adaptadas

El sector pesquero subraya que no se opone al control ni a la sostenibilidad de los recursos marinos. De hecho, la pesca artesanal canaria ha sido históricamente un referente en el uso responsable del medio marino. Sin embargo, rechaza ser, en sus palabras, “el pagano” de una mala aplicación normativa, diseñada sin tener en cuenta la realidad operativa del trabajo en el mar ni el criterio profesional de los patrones y tripulaciones.

Expectativas ante el diálogo con el Gobierno Central

Las cofradías de pescadores de Lanzarote confían en que la reunión prevista ese mismo lunes en Madrid entre representantes del sector y la Secretaría General de Pesca permita abrir un proceso de diálogo real. El objetivo es avanzar hacia una aplicación del reglamento que sea más justa, flexible y adaptada a las singularidades de la pesca artesanal, especialmente en territorios insulares y ultraperiféricos como Canarias.

La pesca, una seña de identidad en Lanzarote y Canarias

Más allá de su dimensión económica, las cofradías recuerdan que en Lanzarote y en el conjunto de Canarias la pesca es mucho más que una actividad productiva. Se trata de una tradición familiar, una forma de vida transmitida durante generaciones y una seña de identidad de los pueblos costeros.

Durante décadas, la pesca artesanal canaria ha demostrado que es posible vivir del mar sin agotarlo, manteniendo un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y su conservación. Para el sector, defender este modelo equivale a proteger la historia, la cultura y la dignidad de comunidades enteras que han construido su presente en torno al mar.

Llamamiento al apoyo ciudadano

Por todo ello, las cofradías de pescadores de Lanzarote hacen un llamamiento a la participación y al respaldo de la ciudadanía en la concentración convocada el lunes 19 de enero a las 14:00 horas en Puerto Naos, Arrecife. Consideran que la defensa de la pesca artesanal no es solo una reivindicación sectorial, sino una causa colectiva en favor del empleo local, la cultura marinera y un modelo de pesca sostenible que forma parte del patrimonio de toda la sociedad canaria.

El sector confía en que la voz del mar de Lanzarote y de Canarias sea escuchada con la fuerza, la dignidad y el respeto que merece.