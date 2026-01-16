Detenido en Lanzarote un reincidente por robar en una vivienda habitada pocos días después de salir de prisión

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un delincuente reincidente como presunto autor de un robo con fuerza en vivienda habitada, cometido apenas cuatro días después de haber salido de prisión tras cumplir condena por hechos similares.

La rápida actuación policial permitió esclarecer el suceso en pocos días y recuperar diversos objetos sustraídos tanto en este como en otros delitos recientes.

Un asalto nocturno en una vivienda de Arrecife

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 3 de enero, cuando el detenido accedió a una vivienda situada en la capital lanzaroteña tras forzar una ventana. En el interior del domicilio se encontraban la propietaria y su hijo, que dormían en ese momento y no se percataron de la presencia del intruso.

Según la investigación, el autor actuó con gran sigilo. Una vez dentro, sustrajo diversos objetos de valor, entre ellos teléfonos móviles y videoconsolas. Posteriormente abandonó la vivienda por la puerta principal, que se encontraba cerrada con la llave puesta, sin alertar a los ocupantes en ningún momento. Este tipo de robos en casas habitadas genera una especial preocupación social por el riesgo que supone para la seguridad de las personas.

Investigación y detención del sospechoso

La investigación fue asumida por la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife (BLPJ-UDEV). Gracias a las diligencias practicadas, los agentes lograron identificar al presunto autor, un individuo ampliamente conocido por los cuerpos policiales debido a sus numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, principalmente robos con fuerza.

El sospechoso fue detenido dos días después del asalto. En el momento del arresto, los agentes localizaron en su poder efectos procedentes de otros delitos cometidos en la localidad, lo que confirmó su vinculación con una cadena de hechos delictivos recientes.

Objetos recuperados y restitución a los propietarios

Entre los efectos intervenidos durante la detención se encontraban perfumes, un reloj, documentación ajena y otros objetos sustraídos tanto de establecimientos comerciales como de vehículos estacionados en la vía pública. Todos estos artículos fueron recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios, una vez realizadas las comprobaciones oportunas.

Tras completar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en casa habitada y hurto.

Ingreso en prisión preventiva

El juez decretó su ingreso inmediato en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Tahiche, una medida que responde a la gravedad de los hechos y a la condición de reincidente del arrestado.

Desde la Policía Nacional se ha destacado la rapidez y eficacia de la actuación policial, subrayando el compromiso del cuerpo con la seguridad ciudadana y la persecución de la delincuencia reincidente, especialmente cuando se trata de delitos cometidos en el interior de los domicilios, donde se vulnera de forma directa la tranquilidad y la integridad de las personas.