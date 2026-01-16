El Hospital Molina Orosa tendrá una espacio específico para custodiar a los presos

La coordinación entre administraciones es un elemento clave para garantizar una atención sanitaria eficaz, segura y adaptada a las necesidades de la población. Con este objetivo, el Área de Salud de Lanzarote ha dado un nuevo paso al reunir a responsables sanitarios, representantes de la Administración General del Estado y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en la isla.

El encuentro contó con la participación del director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, y del gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con el director insular de la Administración General del Estado, Pedro Viera, así como con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La sesión se centró en reforzar los mecanismos de colaboración en materias vinculadas a la seguridad y la asistencia sanitaria.

Mejora de la seguridad en el Hospital Molina Orosa

Uno de los asuntos principales abordados fue la necesidad de habilitar un espacio específico en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa destinado a la Unidad de Custodia Hospitalaria. Esta unidad, integrada por efectivos de la Policía Nacional, se encarga de la vigilancia de los pacientes reclusos durante su estancia hospitalaria.

La creación de un área diferenciada permitiría mejorar la seguridad, tanto para el personal sanitario como para los propios pacientes, además de favorecer una mejor organización de la actividad asistencial. Este tipo de espacios especializados ya existen en otros hospitales del Sistema Nacional de Salud y contribuyen a compatibilizar el derecho a la atención sanitaria con las medidas de custodia necesarias.

Hospital Doctor José Molina Orosa. / LP/DLP

Optimización de los circuitos asistenciales

Durante la reunión también se analizó la optimización de los circuitos asistenciales para la población reclusa que acude al hospital para consultas externas o pruebas diagnósticas. En estos casos, la coordinación con los agentes de la Guardia Civil, encargados del acompañamiento, resulta fundamental para asegurar una atención ágil y adecuada, evitando demoras y garantizando la seguridad en los desplazamientos y estancias.

La mejora de estos circuitos no solo beneficia a los pacientes custodiados, sino que también contribuye a una mejor planificación de los recursos sanitarios y a reducir posibles interferencias con la atención al resto de usuarios del hospital.

Valoración positiva del encuentro

Tanto el gerente de los Servicios Sanitarios como el director del Área de Salud coincidieron en valorar de forma positiva la reunión. Según destacaron, este tipo de encuentros permiten avanzar en una coordinación real y efectiva entre administraciones, algo que repercute directamente en la calidad de la atención sanitaria y en el bienestar del conjunto de la ciudadanía.

La colaboración entre el sistema sanitario y las fuerzas de seguridad es especialmente relevante en territorios insulares como Lanzarote, donde los recursos son limitados y la planificación conjunta resulta imprescindible.

Compromiso con la Salud Pública

El encuentro concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo la colaboración en materia de Salud Pública, especialmente en aquellas actuaciones que requieren una respuesta coordinada entre las autoridades sanitarias y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este trabajo conjunto es clave en situaciones que afectan a la salud colectiva y requieren rapidez, coordinación y eficacia.