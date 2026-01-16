Teguise refuerza su coordinación con el Consorcio del Agua para asegurar el abastecimiento y reducir pérdidas en todo el municipio

El abastecimiento de agua continúa siendo una de las principales preocupaciones para las administraciones públicas en Canarias, especialmente en islas con recursos limitados como Lanzarote. En este contexto, el Ayuntamiento de Teguise ha dado un nuevo paso para consolidar su estrategia en materia hidráulica tras una reciente reunión de trabajo entre la alcaldesa, Olivia Duque, y el vicepresidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Domingo Cejas. El encuentro sirvió para repasar el estado de los proyectos en marcha, coordinar nuevas actuaciones y reafirmar una hoja de ruta común centrada en la mejora del servicio, la reducción de pérdidas y la modernización de las infraestructuras.

La reunión, celebrada el pasado miércoles, se enmarca dentro de una línea de trabajo que el consistorio viene desarrollando desde hace meses, con el objetivo de garantizar un suministro estable, eficiente y de calidad para los vecinos de Teguise, tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales y costeras del municipio.

Coordinación institucional

Durante el encuentro quedó patente la importancia de la colaboración entre administraciones para abordar un problema estructural que afecta a toda la isla. Teguise forma parte del Consorcio del Agua de Lanzarote, un ente integrado por el Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos de la isla, encargado de planificar y ejecutar las políticas vinculadas al ciclo integral del agua.

La alcaldesa subrayó que el acceso al agua es un derecho básico y que la implicación activa del Ayuntamiento resulta clave para que las actuaciones no se queden solo en el papel, sino que se traduzcan en mejoras reales sobre el terreno. En la misma línea, desde el Consorcio se destacó que la actual situación de emergencia hídrica, declarada en Lanzarote, ha permitido acelerar inversiones históricas en infraestructuras hidráulicas.

Según explicó Domingo Cejas, esta coyuntura está facilitando la mayor inversión realizada hasta la fecha en el ciclo integral del agua en todos los municipios de la isla, con actuaciones que buscan no solo aumentar la capacidad de suministro, sino también reducir las pérdidas en red, uno de los grandes problemas del sistema.

Seguimiento de incidencias

Más allá de las grandes obras, el Ayuntamiento de Teguise ha intensificado en los últimos meses el trabajo diario con el Consorcio del Agua mediante reuniones técnicas periódicas. Estas sesiones permiten realizar un seguimiento detallado del servicio, detectar incidencias recurrentes y priorizar intervenciones en los puntos más críticos del municipio.

Entre las medidas adoptadas destacan los planes de detección de fugas y averías, especialmente en tramos antiguos de la red, así como la exigencia de mejoras continuas en el mantenimiento de las conducciones. El consistorio también ha puesto el foco en reforzar el suministro en aquellos núcleos considerados más vulnerables, donde los cortes o la baja presión generan mayores dificultades para la población.

Este trabajo técnico se complementa con una política de información directa y escucha vecinal, destaca Teguise, basada en la transparencia y la cercanía. El objetivo es que la ciudadanía conozca el estado de las actuaciones y pueda trasladar incidencias de forma ágil, un aspecto clave para mejorar la confianza en el servicio público del agua.

Obras en ejecución en núcleos rurales

Entre los proyectos ya en marcha impulsados por el Consorcio del Agua de Lanzarote, destaca la mejora de la red de distribución de agua potable y de riego entre El Cuchillo y Soo. Esta actuación cuenta con una inversión superior a los 352.000 euros y permitirá interconectar redes, reducir fugas y optimizar el suministro en varios núcleos rurales de Teguise.

A esta obra se suma el cambio de tuberías de agua potable entre Tiagua y Soo, una intervención incluida dentro del Acuerdo Marco del Consorcio del Agua, diseñado precisamente para combatir las elevadas pérdidas de agua en la red insular. La sustitución de conducciones obsoletas es una de las medidas más efectivas para mejorar la eficiencia del sistema y reducir el desperdicio de un recurso cada vez más escaso.

Barranco del Hurón y línea Zonzamas-Arrieta

La reunión también sirvió para abordar actuaciones de mayor calado que tendrán un impacto a medio y largo plazo en el municipio. Entre ellas se encuentra el proyecto de mejora en el Barranco del Hurón (Costa Teguise), que ya ha sido redactado y remitido al Ayuntamiento de Teguise para la emisión del informe correspondiente.

Asimismo, se analizó el avance del proyecto denominado Instalación de Tubería de Transporte Zonzamas–Arrieta (Línea Norte 1). La primera fase, que discurre entre Zonzamas y la rotonda de César Manrique, ya ha supuesto una mejora notable del abastecimiento en Tahiche, beneficiando de forma directa a la zona norte del municipio de Teguise.

Estas infraestructuras de transporte son esenciales para garantizar un suministro más robusto y menos vulnerable a incidencias puntuales.

Renovación de tuberías y coordinación con el asfaltado

Otro de los aspectos destacados fue la puesta en marcha por parte del Cabildo de Lanzarote de un acuerdo marco para la limpieza de barrancos y la renovación de tuberías. Esta iniciativa permitirá coordinar las actuaciones hidráulicas con el plan de asfaltado municipal, evitando abrir calles en repetidas ocasiones y optimizando los recursos públicos.

Dentro de este marco, está prevista la renovación de conducciones en la calle San Juan Evangelista, en Soo, así como en las calles Achamán y Fiquinineo, en Tiagua, zonas que registran un elevado índice de roturas y averías.

Apoyo al sector primario

Las mejoras en la red no se limitan al consumo doméstico. Durante la reunión también se abordó la ejecución de obras de mejora del agua de regadío, que ya están teniendo un impacto positivo en las zonas agrícolas de Tiagua y Soo. Estas actuaciones contribuyen a reforzar el sector primario, un pilar fundamental para la economía local y la sostenibilidad del territorio.

La Graciosa, una prioridad

La situación de La Graciosa ocupó un lugar central en la agenda del encuentro. Ambas administraciones confirmaron que se está a la espera de un último informe técnico para poder iniciar la sustitución de la tubería submarina que abastece a la isla. Esta obra se ejecutará mediante una encomienda a la empresa pública TRAGSA, con el objetivo de acortar los plazos y garantizar una solución duradera.

De forma paralela, continúa avanzando el Proyecto de Renovación y Sustitución Integral de la Red de Abastecimiento de Agua Potable de Caleta de Sebo, que en estos momentos se encuentra pendiente del correspondiente estudio ambiental, un trámite imprescindible para su desarrollo.

Planificación y diálogo político

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento de Teguise y el Consorcio del Agua de Lanzarote mantendrán esta línea de trabajo coordinado, centrada en la modernización de las redes, la sustitución de tramos obsoletos y obras que permitan garantizar un suministro más estable ante posibles incidencias.

A estas actuaciones se suman los programas de uso eficiente del agua en las instalaciones municipales y un seguimiento estricto de los compromisos adquiridos tanto por el Cabildo como por la empresa gestora del servicio.

Como recordó la alcaldesa, la buena sintonía institucional es un factor determinante para que los proyectos avancen y se traduzcan en mejoras tangibles para la población. Cuando hay planificación, diálogo y voluntad política, el resultado se refleja directamente en la calidad de vida de los vecinos.