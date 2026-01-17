Muere Juan Corchero, referente del desarrollo agrario en Lanzarote y La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote ha lamentado profundamente el fallecimiento de Juan Corchero, perito agrícola e ingeniero técnico de explotaciones agropecuarias, quien durante décadas dedicó su vida profesional al impulso del sector primario en Lanzarote y La Graciosa.

Natural de Extremadura, Corchero eligió Lanzarote como su hogar y centro de operaciones, donde se convirtió en una figura clave en el asesoramiento a agricultores y ganaderos, participando activamente en el proceso de modernización del campo insular.

Gran parte de su carrera se desarrolló en la Agencia de Extensión Agraria, organismo desde el cual prestó apoyo técnico directo a profesionales del sector. Su labor incluyó:

El asesoramiento técnico especializado a explotaciones agrícolas y ganaderas.

La implementación de mejoras estructurales y tecnológicas en el sector.

El acompañamiento cercano y humano a los pueblos rurales de la isla.

Gracias a este enfoque integral, Juan Corchero se consolidó como un referente técnico de confianza, capaz de combinar el rigor profesional con una sensibilidad profunda hacia el territorio.

Reconocimiento a una vida dedicada al desarrollo rural

La dedicación de Juan Corchero fue reconocida a nivel nacional en 1975, cuando Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I le concedió la Medalla Real al Mérito Agrícola, una distinción que subraya su compromiso con el desarrollo rural sostenible y la mejora de la calidad de vida en el entorno agrario.

Este galardón distinguió no solo su pericia técnica, sino también su implicación constante con la evolución de un sector que ha sido históricamente esencial para Lanzarote.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, expresó su pesar por la pérdida de una figura tan relevante, señalando que "Juan Corchero representa una forma de entender el servicio público desde el conocimiento técnico, el trabajo constante y la cercanía al territorio. Su aportación forma parte de la historia reciente del campo lanzaroteño y de muchos pueblos que crecieron con ese acompañamiento profesional"