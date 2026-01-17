Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional identifica a más de una decena de personas en Arrecife por denuncias falsas durante 2025

Algunas de estas simulaciones buscaban estafar a aseguradoras, encubrir otros delitos o justificar situaciones personales

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha identificado durante el año 2025 a más de una decena de personas por la presentación de denuncias falsas y simulaciones de delito en el municipio de Arrecife (Lanzarote), conductas que están tipificadas como delito en el Código Penal y que, en los casos más graves, han conllevado detenciones y traslado de los implicados ante la autoridad judicial.

Este tipo de prácticas, lejos de ser anecdóticas, se repiten con cierta frecuencia en todo el país. Según fuentes policiales, los motivos detrás de estas denuncias ficticias suelen estar relacionados con intentos de fraude a compañías aseguradoras (alegando el robo de objetos de valor), con el encubrimiento de otros delitos, o con el deseo de justificar situaciones personales o domésticas.

Casos simulados y detección de las falsedades

Entre los casos investigados en Arrecife se encuentran falsos tirones de bolso, denuncias de robos inexistentes en viviendas sin signos de acceso forzado o simulaciones de atracos con arma blanca en vía pública. En uno de los episodios más llamativos, un individuo fingió un robo con violencia para justificar la retirada de una pulsera electrónica que le había sido impuesta judicialmente como medida cautelar.

Gracias a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, basadas en análisis de pruebas, comprobaciones técnicas y verificación de los relatos aportados, fue posible detectar incongruencias y determinar la falsedad de los hechos denunciados.

Consecuencias y uso indebido de recursos públicos

Desde la Policía Nacional se advierte que la simulación de delitos y la denuncia falsa no solo constituyen un delito penal, sino que también suponen un uso indebido de los recursos públicos, al movilizar de manera innecesaria efectivos policiales, medios técnicos y tiempo que deberían destinarse a víctimas reales y a la investigación de delitos auténticos.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de actuar con responsabilidad y veracidad a la hora de presentar una denuncia. La presentación de hechos falsos no solo entorpece la labor policial, sino que puede acarrear graves consecuencias legales para quienes la realizan.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la atención a las víctimas reales y hace un llamamiento a la responsabilidad cívica, recordando que estas conductas están penadas por la ley y serán perseguidas siempre que se detecten.

