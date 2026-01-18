12.609 ‘salvadores’ de vida

Los talleres y cursos, impartidos por el técnico instructor del Área de Salud de la isla de Lanzarote, Benjamín Nieves, en colaboración con el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular, promueven la formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) entre la población mayor de ocho años para dotarla de las habilidades necesarias para socorrer la vida de una persona hasta la actuación de los servicios de emergencia. Este programa formativo se desarrolla principalmente entre el alumnado y profesorado de los centros educativos de Lanzarote, el Centro Integrado de Formación Profesional Zonzamas y el alumnado del Instituto Politécnico de Formación Marítima.

Asimismo se lleva a cabo entre el personal de las guarderías de la Isla y en los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo que desarrollan algunos ayuntamientos y el Cabildo. Otros grupos a los que también se dirige esta formación son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil, personal de centros sanitarios y sociosanitarios, colectivos, asociaciones, ONG y entidades deportivas.

Los cursos se dirigen a centros educativos, guarderías, ciudadanía y policía

El proyecto se compone de diferentes talleres y cursos que se desarrollan a lo largo de todo el año. Durante el 2025 se han impartido, entre otros, el taller Primeros Auxilios para Primeros Intervinientes, Aprende a salvar una vida, RCP básica y avanzada, SOS respira, Actuación ante un atragantamiento, Gana tiempo, gana vida: todos contra el ictus, además de diversas sesiones de Conducta PAS (proteger, alertar y socorrer). Por otro lado, durante la etapa estival se desarrolla el curso ‘Prevención de Accidentes en el Medio Acuático’ en las zonas costeras y de playa.

Manejo de dispositivos

El programa se complementa con otras iniciativas relacionadas con los planes de autoprotección en los centros educativos, el funcionamiento del 1-1-2 y distintos cursos de capacitación para el manejo de desfibriladores y técnicas de soporte vital básico y avanzado . Esta iniciativa persigue aumentar la supervivencia de la parada cardíaca afrontando de inmediato la situación de emergencia con el conocimiento de las técnicas y herramientas adecuadas que permitan la reanimación

Práctica de reanimación a un bebé. | LP / DLP

Los responsables del programa aseguran que esta actividad permite salvar vidas, ya que la formación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, especialmente entre los escolares, tiene connotaciones pedagógicas positivas que incluyen la participación activa del alumnado, el aumento de su motivación, el abordaje de la muerte en el entorno escolar, el incremento del aprendizaje en conocimientos y habilidades, la toma de conciencia en cuanto a actitudes de vida saludable y la ayuda a asimilar emocionalmente las situaciones de urgencia que se presenten.

Cadena de supervivencia

Otro de los objetivos de los cursos impulsados por el Área de Salud de Lanzarote es informar sobre la cadena de supervivencia, alertar a los servicios de emergencia, identificar la pérdida de consciencia, la ausencia de respiración y la obstrucción de la vía aérea superior.

La parada cardiorrespiratoria, aplicar las técnicas necesarias ante este último caso y conocer las normas para la prevención de la muerte súbita forman parte también de estas acciones formativas. En definitiva, se trata de dar una respuesta rápida y adecuada.

El director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García De León, celebra la alta participación registrada en los talleres realizados durante el pasado ejercicio de 2025 y subraya la importancia de esta formación que hacen que el conjunto de la población conozca las técnicas y herramientas adecuadas para afrontar una situación de emergencia y permiten salvar la vida de una persona en un momento crítico.