Cultura
Gabriela, 15 años de talento
Solo tiene 15 años y ya opta a recibir uno de los Premios Tradición y Folklore 2026. La yaicera Gabriela Rodríguez Medina y su talentosa voz necesitan a sus vecinos
P. L. D.
Perfecto, aquí tienes el mismo texto, sin cambiar ni una palabra, pero con negritas solo en los conceptos clave para destacarlos:
La jovencísima cantante yaicera Gabriela Rodríguez Medina (15 años) está nominada a los Premios Tradición y Folklore 2026 creados para reconocer, dignificar y promover la labor de aquellas personas, grupos e iniciativas que mantienen viva la esencia de nuestras costumbres y raíces canarias.
Los organizadoress de estos galardones regionales mantienen abierta su votación popular online hasta el sábado 14 de marzo, en el link https://tradicionyfolklore.com/premios-tradicion-y-folklore-2026/.
Gabriela es la única voz lanzaroteña nominada en la categoría Semilla Canaria, así, el Ayuntamiento de Yaiza anima al pueblo de Lanzarote a apoyar con su voto a esta talentosa artista componente de la Agrupación Folklórica Rubicón de Yaiza que también actúa con la Asociación Cultural Musical Guágaro del vecino municipio de Tías.
Tradición y Folklore
Gabriela Rodríguez, a pesar de su juventud, ya ha participado en festivales folklóricos, solistas y encuentros de música popular en Lanzarote y Fuerteventura y fue invitada el año pasado al programa televisivo Tenderete de RTVE Canarias.
Los Premios Tradición y Folklore 2026 proponen seis categorías: Mejor Proyecto, Labor Artesanal, Grupo Folklórico, Semilla Canaria, Colectivo Cultural y Memoria Viva.
Para que la votación sea válida es necesario elegir una opción por cada categoría y el sistema está preparado para rechazar los votos duplicados.
La ceremonia de entrega de los Premios Tradición y Folklore 2026 está prevista el sábado 21 de marzo de 2026, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Sara Carbonero recibe el alta tras once días ingresada en Lanzarote: el motivo por el qué estuvo tanto hospitalizada
- El dolor silencioso de Goyi Arévalo: la madre de Sara Carbonero, clave en Madrid durante el ingreso de su hija en Lanzarote
- Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria: con dificultades para caminar y acompañada por su pareja
- La Reina del Flow 3 llega a Netflix con escenas grabadas en Lanzarote
- El Cabildo de Lanzarote refuerza el mantenimiento de las carreteras insulares con un nuevo contrato hasta 2028
- Cuando las alarmas saltan en vacaciones: el verdadero motivo del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en Lanzarote
- La Policía Nacional identifica a más de una decena de personas en Arrecife por denuncias falsas durante 2025