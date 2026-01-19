Gabriela, 15 años de talento

Perfecto, aquí tienes el mismo texto, sin cambiar ni una palabra, pero con negritas solo en los conceptos clave para destacarlos:

La jovencísima cantante yaicera Gabriela Rodríguez Medina (15 años) está nominada a los Premios Tradición y Folklore 2026 creados para reconocer, dignificar y promover la labor de aquellas personas, grupos e iniciativas que mantienen viva la esencia de nuestras costumbres y raíces canarias.

Los organizadoress de estos galardones regionales mantienen abierta su votación popular online hasta el sábado 14 de marzo, en el link https://tradicionyfolklore.com/premios-tradicion-y-folklore-2026/.

Gabriela es la única voz lanzaroteña nominada en la categoría Semilla Canaria, así, el Ayuntamiento de Yaiza anima al pueblo de Lanzarote a apoyar con su voto a esta talentosa artista componente de la Agrupación Folklórica Rubicón de Yaiza que también actúa con la Asociación Cultural Musical Guágaro del vecino municipio de Tías.

Tradición y Folklore

Gabriela Rodríguez, a pesar de su juventud, ya ha participado en festivales folklóricos, solistas y encuentros de música popular en Lanzarote y Fuerteventura y fue invitada el año pasado al programa televisivo Tenderete de RTVE Canarias.

Los Premios Tradición y Folklore 2026 proponen seis categorías: Mejor Proyecto, Labor Artesanal, Grupo Folklórico, Semilla Canaria, Colectivo Cultural y Memoria Viva.

Para que la votación sea válida es necesario elegir una opción por cada categoría y el sistema está preparado para rechazar los votos duplicados.

La ceremonia de entrega de los Premios Tradición y Folklore 2026 está prevista el sábado 21 de marzo de 2026, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife.