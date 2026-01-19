El Hospital Molina Orosa incorpora un TAC de última generación para mejorar el diagnóstico y reducir la radiación

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, ha puesto en funcionamiento un nuevo equipo de Tomografía Computarizada (TAC) de última generación con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica del centro y responder al aumento de la demanda asistencial. La incorporación de esta tecnología supone un avance relevante para el servicio de Radiodiagnóstico, tanto por la mejora en la calidad de imagen como por la reducción de la dosis de radiación a la que se expone el paciente.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, acompañado por el director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, visitaron este lunes, 19 de enero, la instalación donde se ubica el nuevo equipo. El hospital depende de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, organismo responsable de la planificación y gestión de la sanidad pública en el Archipiélago.

Inversión en equipamiento y adecuación de espacios

El nuevo TAC ha sido adquirido por la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote con una inversión de 488.735 euros. A esta cantidad se suma un gasto adicional de 86.000 euros destinado a la adaptación de las instalaciones del servicio de Radiodiagnóstico, una actuación necesaria para garantizar la correcta instalación y funcionamiento del equipo.

Este dispositivo sustituye a uno de los dos escáneres con los que ya contaba el hospital, permitiendo renovar parte del parque tecnológico y mantener actualizados los recursos diagnósticos del centro sanitario de referencia en la isla.

Tecnología avanzada para estudios complejos

El nuevo equipo se sitúa dentro de la gama alta de los sistemas de Tomografía Computarizada. Está diseñado para la realización de estudios de gran complejidad, ofreciendo una mayor resolución de imagen que facilita la detección y evaluación de diferentes patologías.

Entre sus características destaca la incorporación de herramientas que optimizan el trabajo del personal sanitario, como una tableta de control y tecnologías específicas que agilizan los procedimientos. Estas soluciones permiten una mayor eficiencia en la realización de las pruebas y contribuyen a reducir los tiempos de exploración.

Menor radiación sin perder calidad de imagen

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo TAC es la utilización de tecnología de baja dosis con filtro de estaño, que permite disminuir la radiación hasta en un 60%, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad de imagen. Esta reducción es especialmente importante en pacientes que requieren exploraciones repetidas o en estudios específicos donde la protección radiológica es prioritaria.

Además, el sistema cuenta con una rápida reconstrucción de imágenes, lo que favorece diagnósticos más ágiles y precisos.

Inteligencia artificial y mayor confort para el paciente

El escáner incorpora una cámara adicional que permite visualizar al paciente de forma completa. Esta tecnología, basada en inteligencia artificial, mejora el posicionamiento durante la prueba, optimiza la dosis de radiación y contribuye a obtener imágenes más precisas.

También se han integrado soluciones como el telemando y un rediseño del puesto de trabajo, que aportan mayor movilidad al personal sanitario y mejoran la comodidad del paciente durante el procedimiento.

Aumento de la actividad en Radiodiagnóstico

La incorporación de este nuevo TAC se produce en un contexto de crecimiento de la actividad diagnóstica. Durante el último año, el servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Molina Orosa realizó 15.275 estudios de Tomografía Computarizada, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior.

Desde la dirección del SCS se ha señalado que esta actuación se enmarca en la estrategia de mejora continua de la sanidad pública canaria. Por su parte, la dirección médica del centro destaca que el nuevo equipo permite ampliar la capacidad diagnóstica y realizar exploraciones más seguras, con un impacto positivo en la experiencia y el bienestar de los pacientes.