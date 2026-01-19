El yacimiento de San Marcial de Rubicón amplía su investigación al litoral con las primeras prospecciones arqueológicas subacuáticas

La investigación arqueológica en el yacimiento de San Marcial de Rubicón, situado en el municipio de Yaiza, al sur de Lanzarote, ha dado un nuevo paso con la ampliación de los trabajos hacia el medio marino. Por primera vez desde el inicio del denominado Proyecto Rubicón, los estudios se han extendido a la franja costera comprendida entre Punta de Papagayo y Playa de las Mujeres, con el objetivo de localizar posibles restos materiales relacionados con la expedición franconormanda del siglo XV, considerada el punto de partida del proceso de conquista europea de Canarias.

Esta nueva fase supone un avance relevante en el conocimiento histórico del enclave, al incorporar el análisis del espacio marítimo como parte inseparable de la antigua ciudad, considerada la primera fundación europea estable en el Archipiélago.

Prospecciones subacuáticas en un entorno poco estudiado

Durante las primeras semanas de enero, un equipo especializado en arqueología subacuática ha realizado varias inmersiones de inspección visual en puntos previamente señalados como de interés. Estas zonas habían sido identificadas en una campaña de prospección geofísica marina desarrollada en 2021, que detectó hasta 36 anomalías en el fondo marino.

Sin embargo, los trabajos actuales han permitido descartar que dichas anomalías correspondan a estructuras arqueológicas o concentraciones significativas de materiales históricos. A pesar de ello, los resultados han servido para redefinir la estrategia de investigación y ampliar el ámbito de estudio hacia otros espacios que, históricamente, pudieron haber sido utilizados como zonas de fondeo por navegantes europeos.

Nuevos hallazgos y ampliación del área de estudio

Tras esta ampliación, las inmersiones han permitido localizar restos arqueológicos inéditos, entre ellos varias cerámicas que podrían datarse en época moderna, además de otros materiales sumergidos que deberán ser analizados en futuras campañas. Estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre la actividad marítima asociada a San Marcial de Rubicón y su papel como enclave estratégico en las primeras décadas de presencia europea en Canarias.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha subrayado que el patrimonio cultural subacuático del Archipiélago es “uno de los más frágiles y, al mismo tiempo, uno de los grandes olvidados de la arqueología”. En este contexto, el proyecto contribuye de forma significativa a ampliar el inventario del patrimonio arqueológico subacuático insular y a profundizar en la dimensión histórica del yacimiento, accediendo a espacios que nunca habían sido investigados.

San Marcial de Rubicón: tierra y mar como un todo

Desde el ámbito local, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha destacado la continuidad de los trabajos tras la sexta campaña de excavaciones terrestres, finalizada el pasado mes de octubre. Según el regidor, la investigación demuestra la complejidad de un proyecto científico que ahora se desarrolla tanto en tierra como en el mar, con el objetivo de ofrecer una visión más completa de la primera ciudad europea en Canarias.

Noda ha incidido también en la importancia de la divulgación de los resultados, subrayando que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino y los resultados de la inversión pública en proyectos de investigación patrimonial.

Por su parte, la codirectora del proyecto, la arqueóloga María del Cristo González, recuerda que San Marcial de Rubicón “siempre depara sorpresas” y que la ciudad histórica no puede entenderse sin su dimensión marítima. En su opinión, para reconstruir la historia del enclave es imprescindible intervenir en todas aquellas zonas —terrestres y submarinas— que aporten información relevante sobre su pasado.

Zona de prospecciones submarinas del Proyecto Rubicón en Papagayo / G. C.

Metodología adaptada al entorno marino

Esta segunda fase del proyecto se ha centrado en la revisión intensiva y sistemática de una superficie marina de 46,5 hectáreas, con especial atención al frente litoral de la playa del Pozo. La metodología empleada se basa en la inspección visual directa, una técnica especialmente eficaz en aguas poco profundas o en yacimientos con bajo grado de conservación.

El sistema utilizado es el conocido como “buceador remolcado”, que consiste en desplazar lentamente a una pareja de investigadores desde una embarcación, permitiendo una observación detallada del fondo marino. Mediante el uso de cámaras subacuáticas, la georreferenciación por GPS y el registro de la profundidad, el equipo documenta e inventaría las concentraciones de materiales arqueológicos detectadas.

Un equipo especializado y un enfoque conservacionista

El trabajo de campo ha sido desarrollado por los especialistas en arqueología subacuática Sebastià Munar, Stella Rendina y Ximo Gual de Torrella, con el apoyo de una embarcación auxiliar patroneada por Íñigo Labarga. La dirección científica corre a cargo de María del Cristo González, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Esther Chávez, de la Universidad de La Laguna (ULL), con el asesoramiento del arqueólogo subacuático Sergio Olmo.

En esta fase no se ha procedido a la manipulación ni extracción de los restos, ni a la remoción de sedimentos, ya que se prioriza la conservación in situ de los materiales. El análisis detallado se abordará en futuras campañas, dentro del convenio de colaboración que mantienen el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza, la ULL y la ULPGC.

Una apuesta estratégica por la investigación histórica

El Proyecto Rubicón es considerado una iniciativa prioritaria por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, al permitir reconstruir la historia material del Archipiélago y reforzar la investigación científica desde las universidades públicas canarias.

La expansión de las investigaciones de San Marcial de Rubicón hacia el mar refuerza la visión integral del yacimiento y consolida su relevancia como uno de los enclaves clave para entender los orígenes de la historia moderna de Canarias.