Yaiza reclama más guardias civiles de día y de noche en Playa Blanca

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, se reunió la pasada semana en dependencias municipales con el director de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera, para demandar al representante del Gobierno de España en la Isla mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil en los pueblos del municipio. Por el crecimiento de la población, especialmente en la localidad de Playa Blanca, el flujo de turistas durante el año y los altos niveles de ocupación hotelera y extrahotelera, el mandatario sureño consideró «imprescindible» contar con más agentes en la calle por el día y la noche.

Entendiendo las dificultades administrativas para tramitar, sacar plazas y destinar efectivos a los distintos municipios canarios, Yaiza expuso su inquietud a Pedro Viera, poniendo en valor además el trabajo coordinado con la Policía Local de Yaiza y futuras colaboraciones que puedan acordarse con el Cuerpo General de la Policía Canaria, una gestión que Óscar Noda aborda con Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito de las competencias municipales, el Ayuntamiento pretende cubrir las doce plazas vacantes de su Policía Local y solicita al Estado eliminar la tasa de reposición de efectivos para los cuerpos de Policía Local para liberar la oferta de empleo público y paliar el déficit de policías locales que padece la plantilla de Yaiza, un clamor en el conjunto de municipios canarios a los que les cuesta cumplir con el número de agentes en servicio de acuerdo a su población. El alcalde de Yaiza desea plantear esta preocupación personalmente al delegado del Gobierno en Canarias y ya pidió una reunión en Las Palmas con Anselmo Pestana Padrón.

Convenio con Seguridad

Viera destacó «la importancia de mantener una coordinación permanente para garantizar la seguridad ciudadana y que la isla siga siendo un lugar seguro, a tal fin sería interesante que se firmara un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad del mismo modo que lo ha hecho el Ayuntamiento de Tías».

En el encuentro de análisis en materia de seguridad en Yaiza, también participaron la concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Yaiza, Beatriz Vázquez, representantes de la Guardia Civil del Puesto de Yaiza y la dirección de la Benemérita en Lanzarote y la jefatura de la Policía Local de Yaiza. «Argumentamos y pedimos el aumento de la dotación de guardias civiles destinados a Yaiza para reforzar la seguridad y agradezco la escucha y predisposición del director insular Pedro Viera y la atención de la Guardia Civil. Su compromiso es el de trabajar en la dirección del bienestar ciudadano y ese es el objetivo que compartimos todos los niveles de la administración pública», anota el alcalde.