Cinco jóvenes canarios optan al XIV Premio Promesas de la Alta Cocina: quiénes son y qué cocinan

Canarias vuelve a estar presente en una de las citas más relevantes para el talento emergente de la gastronomía en España. Cinco estudiantes de cuatro centros formativos del archipiélago participan en la decimocuarta edición del Premio Promesas de la Alta Cocina, un certamen de ámbito nacional impulsado por Le Cordon Bleu Madrid y dirigido a jóvenes que se encuentran en la recta final de su formación culinaria.

En esta fase inicial, el concurso combina la valoración de un jurado profesional con la participación del público a través de redes sociales. Las vídeo recetas de los aspirantes ya están disponibles en la página oficial de Facebook de la escuela, donde cualquier persona puede votar y contribuir a la elección de los diez finalistas que competirán en la gran final en Madrid.

Representación canaria en la fase previa

Los estudiantes que defienden a Canarias en esta edición proceden de Lanzarote, La Gomera y Tenerife, y cursan estudios en centros públicos y especializados en formación turística y gastronómica. En concreto, los participantes canarios son:

Su presencia en esta fase refleja el peso creciente de la formación gastronómica en Canarias, una comunidad donde la cocina y el producto local forman parte esencial de la identidad cultural y turística.

Un reto culinario común con espacio para la creatividad

Todos los participantes afrontan un mismo desafío técnico y creativo. Las vídeo recetas, con una duración máxima de cinco minutos, deben mostrar la elaboración de un plato basado en una propuesta común: codorniz rellena con patatas suflé, acompañada de salsa y guarnición de libre elección.

Este formato permite evaluar tanto la técnica culinaria como la capacidad creativa de los estudiantes. La organización valora especialmente el uso de productos de temporada y de origen local, una oportunidad para que los aspirantes incorporen ingredientes representativos de sus territorios y muestren una cocina con identidad propia.

El voto popular, parte del jurado

Una de las características del Premio Promesas es la implicación directa del público. Las votaciones realizadas a través de Facebook suponen un 15 % de la puntuación final, que se suma a la valoración del jurado profesional, integrado por chefs y profesores de Le Cordon Bleu Madrid.

El plazo para votar permanecerá abierto hasta el 20 de febrero. Tres días después, el 23 de febrero, se darán a conocer los diez finalistas que pasarán a la última fase del certamen. La gran final se celebrará el 14 de abril en la sede de la escuela en Madrid.

Una final con jurado de alto nivel

Los finalistas deberán presentar su plato en directo ante un jurado profesional, que en la edición anterior estuvo presidido por Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

A lo largo de sus catorce ediciones, el certamen ha contado con la presidencia de algunas de las figuras más reconocidas de la gastronomía española, como Joan Roca, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, Nacho Manzano o Diego Guerrero, lo que da una idea del prestigio y la exigencia del concurso.

Un certamen con alcance nacional

En esta edición participan estudiantes de 30 escuelas repartidas en 20 provincias. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las autonomías con mayor número de candidatos, pero el certamen cuenta también con representación de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, Islas Baleares y Canarias.

Este amplio mapa formativo convierte al Premio Promesas en un termómetro del talento joven que se está formando actualmente en las cocinas de toda España.

Catorce años apoyando a las nuevas generaciones

El Premio Promesas de la Alta Cocina está dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursan el último año de formación en cocina y destacan por su motivación y visión gastronómica. Más allá del reconocimiento, el concurso ofrece un incentivo clave: la posibilidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid.

Los dos primeros clasificados obtendrán becas valoradas en 24.000 y 9.000 euros, respectivamente. Además, la escuela del ganador recibirá una ayuda económica de 1.500 euros, como reconocimiento a su labor formativa.

En la edición anterior, la ganadora fue María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, que convenció al jurado con un plato elaborado a partir de técnicas e ingredientes comunes.