Parlamento de Canarias
NC propone que el Hospital Insular de Lanzarote no desaparezca
El parlamentario Yoné Caraballo denuncia que el Gobierno de Canarias pretende cerrarlo como hospital geriátrico
El diputado de Lanzarote y La Graciosa y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, denuncia las intenciones del Gobierno de Canarias de cerrar el Hospital Insular como hospital geriátrico de referencia para convertirlo en una planta más del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.
Ante esta situación, el diputado ha registrado una Proposición No de Ley (PNL), que será debatida en el primer pleno del Parlamento de Canarias de 2026.
El objetivo es lograr una amplia mayoría parlamentaria que garantice la continuidad del Hospital Insular de Lanzarote como hospital geriátrico.
En relación con el estado del inmueble, el informe técnico solicitado reconoce el deterioro estructural propio de un edificio con más de 75 años, pero concluye de forma clara que no es necesaria la adopción de medidas inmediatas, ya que no existe riesgo para la seguridad.
