El PSOE denuncia que la pérdida de la concesión pesquera del Puerto de Arrecife obliga a Lanzarote a reiniciar el proceso y asumir mayores costes

La pérdida definitiva de la concesión administrativa del espacio pesquero del Puerto de Arrecife abre un nuevo escenario para Lanzarote, marcado por la necesidad de iniciar desde cero todo el procedimiento administrativo y asumir un sobrecoste económico derivado de las nuevas condiciones de tramitación. Así lo ha denunciado este martes la secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, tras la decisión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de desestimar las alegaciones presentadas por el Cabildo de Lanzarote.

La concesión, considerada estratégica para la actividad pesquera y el desarrollo del puerto capitalino, ha quedado sin efecto tras caducar el plazo legal para su renovación, una circunstancia que, según Corujo, tiene consecuencias directas para la economía insular y para un sector que necesita estabilidad y planificación a medio y largo plazo.

Una concesión caducada y un procedimiento que empieza de nuevo

De acuerdo con la información trasladada por la dirigente socialista, la caducidad del título concesional implica que Lanzarote deberá formular una nueva solicitud, someterse a una nueva valoración económica y aceptar condiciones de tramitación más exigentes, ajustadas a los parámetros actuales.

Dolores Corujo, diputada por Las Palmas, consejera del Cabildo de Lanzarote y secretaria del PSOE de Lanzarote. / La Provincia

Este reinicio del proceso no solo supone un retraso administrativo, sino también un incremento de los costes, ya que las valoraciones y tasas vigentes difieren de las aplicadas cuando se otorgó la concesión original. Además, el nuevo expediente estará sujeto a criterios más estrictos en materia económica y técnica.

Pérdida de ventajas económicas ya consolidadas

Uno de los aspectos más relevantes señalados por Corujo es la pérdida de las bonificaciones económicas asociadas a la concesión anterior. Estas ventajas estaban vinculadas a inversiones, obras y mejoras ejecutadas durante la vigencia del título concesional, y desaparecen al quedar este sin efecto.

Según la diputada, “todo lo avanzado se pierde”, lo que sitúa a la isla en un punto de partida menos favorable que el anterior. A ello se suma un contexto económico más exigente, con menor margen de maniobra para defender los intereses de Lanzarote en la negociación de una nueva concesión.

Gestión provisional por parte de la Autoridad Portuaria

Mientras se tramita un nuevo expediente, la Autoridad Portuaria de Las Palmas asumirá la gestión directa del espacio pesquero, incluido el cobro de las tasas correspondientes. Esta situación introduce, según el PSOE de Lanzarote, un escenario de incertidumbre para los usos y actividades vinculadas al ámbito pesquero del puerto.

El sector, que depende en gran medida de una planificación estable, se enfrenta ahora a un periodo transitorio en el que las condiciones pueden variar y en el que la capacidad de decisión del Cabildo queda limitada.

Críticas a la gestión del Cabildo de Lanzarote

María Dolores Corujo ha atribuido esta situación a una falta de diligencia en la gestión insular, liderada por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, al considerar que la documentación necesaria para renovar la concesión fue presentada fuera de plazo. En su valoración, no se trata de un error administrativo menor, sino de una irresponsabilidad institucional con consecuencias económicas claras.

La dirigente socialista sostiene que la pérdida de la concesión pesquera retrasa el desarrollo de un espacio clave para Lanzarote, tanto desde el punto de vista económico como social, y afecta a la planificación futura del puerto y de la actividad pesquera asociada.