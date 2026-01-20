Sara Carbonero reaparece en la intimidad de su hogar tras una operación urgente en Lanzarote: así avanza su recuperación rodeada de sus hijos

Once días en el hospital, una operación inesperada y una recuperación en silencio. Así arranca el año para Sara Carbonero, quien se enfrenta a un nuevo reto de salud con la serenidad y discreción que siempre la han caracterizado. A día de hoy, la periodista se encuentra en su casa de Madrid, donde se recupera rodeada de sus hijos y de su pareja, tras recibir el alta médica el pasado 13 de enero.

La noticia de su hospitalización en Lanzarote, donde había viajado para pasar el fin de año, sorprendió a muchos. Lo que parecía ser una escapada tranquila en compañía de su círculo íntimo acabó en una intervención quirúrgica de urgencia y varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde entonces, Sara ha optado por el silencio, priorizando su salud, alejada de redes sociales y focos mediáticos.

Todo comenzó el 2 de enero, cuando Carbonero, alojada en la isla de La Graciosa con su pareja Jota Cabrera y algunos amigos como la periodista Isabel Jiménez, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. Ante la intensidad del malestar, fue trasladada al hospital de Lanzarote, donde los médicos no tardaron en decidir una intervención urgente. Aunque inicialmente hubo preocupación sobre la posibilidad de una recaída relacionada con el cáncer de ovario que superó en 2019, su entorno confirmó que el problema no estaba vinculado con esa enfermedad.

La operación fue un éxito, pero su recuperación exigió cuidados intensivos. Durante varios días, permaneció en la UCI, hasta que pudo ser trasladada a planta. Finalmente, el 13 de enero recibió el alta y regresó a la península acompañada de Cabrera, quien la ayudó a caminar hasta la furgoneta que los esperaba, aunque ya se desplazaba con cierta autonomía.

En casa, con sus hijos, retomando poco a poco su vida

Desde entonces, según ha informado La Vanguardia, Carbonero se encuentra en su domicilio de Madrid, donde ha retomado con cautela su día a día. Fuentes cercanas aseguran que está siendo una recuperación tranquila, con la compañía constante de sus hijos, Martín y Lucas, quienes se han convertido en su mayor fuente de motivación. Su pareja también se ha mantenido a su lado, prestando apoyo en cada momento.

El entorno de la periodista ha pedido respeto y discreción. Aunque no se han dado detalles sobre el diagnóstico exacto, sí se ha confirmado que su estado evoluciona favorablemente, siempre bajo seguimiento médico. Sus médicos le han recomendado tomarse el tiempo necesario y evitar cualquier presión por volver a la vida pública antes de estar completamente restablecida.

El proceso de recuperación ha coincidido con fechas muy significativas para Sara. Además de las fiestas navideñas, se sumó el duodécimo cumpleaños de su hijo Martín, celebrado el 3 de enero, cuando ella aún se encontraba ingresada. Aunque no pudo estar presente ese día tan especial, el reencuentro posterior con sus hijos fue profundamente emotivo.

“La emoción se palpaba”, señaló una fuente cercana, describiendo la escena del reencuentro en su casa de Madrid. Los niños, que habían pasado esos días lejos de su madre, la esperaban con impaciencia y cariño.