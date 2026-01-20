Teguise aprueba los presupuestos de 2026: más de 40 millones de euros sin deuda y con foco en los servicios públicos

El Ayuntamiento de Teguise ha aprobado este martes en pleno los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2026, convirtiéndose en el primer municipio de Lanzarote en sacar adelante sus cuentas para el próximo año, según el Consistorio. La aprobación anticipada permite al consistorio planificar con mayor margen la gestión económica y la ejecución de proyectos, un aspecto clave para la estabilidad institucional y el funcionamiento diario de los servicios públicos.

Las cuentas municipales alcanzan los 40.208.000 euros, lo que supone un incremento de más de un millón de euros respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Se trata, además, del presupuesto más elevado de la historia de Teguise aprobado sin recurrir a endeudamiento, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

Un presupuesto sin deuda y ajustado a la realidad económica

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto de 2026 es que se ha elaborado íntegramente con fondos propios, sin cargas financieras ni préstamos. Desde el grupo de gobierno se subraya que esta circunstancia refuerza la capacidad del Ayuntamiento para mantener una gestión sostenible y afrontar el futuro con mayor solvencia.

La aprobación temprana de las cuentas también facilita una mejor ejecución presupuestaria, al permitir que las áreas municipales dispongan de sus partidas desde el inicio del año y puedan programar actuaciones con mayor rigor.

Un momento del pleno de Teguise, este martes, 20 de enero / La Provincia

La alcaldesa destaca la planificación y el equilibrio territorial

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque (CC), valoró la aprobación del presupuesto como una muestra de “seriedad, planificación y compromiso con el municipio”. Según explicó, las cuentas de 2026 están diseñadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzar los servicios públicos y atender las necesidades reales de las familias y los distintos colectivos del municipio.

Duque puso el acento en el carácter equilibrado del presupuesto, con actuaciones pensadas para todos los pueblos y núcleos de Teguise, incluidos los de La Graciosa. El objetivo, señaló, es garantizar que los recursos municipales se distribuyan de forma justa y proporcionada, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona.

La alcaldesa también agradeció el trabajo de los socios de gobierno (PP y el exedil de Vox), cuya implicación ha sido clave para sacar adelante unas cuentas “sólidas y aprobadas en tiempo”.

Refuerzo de los servicios públicos y la cohesión social

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Díaz, explicó que el presupuesto de 2026 consolida un modelo de gestión responsable, centrado en los servicios esenciales y sin recurrir a deuda. En este sentido, destacó que todas las partidas destinadas a servicios básicos se mantienen o aumentan, garantizando la atención a las familias, las personas mayores, la infancia y el conjunto de colectivos sociales.

Áreas como Servicios Sociales y Educación figuran entre las prioridades, con recursos destinados a apoyar a las familias, mejorar los centros educativos y reforzar la atención social. También se incluyen partidas para la mejora de instalaciones públicas, con el objetivo de contar con espacios más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades actuales.

Apoyo a sectores clave para el desarrollo local

Las cuentas municipales de 2026 consolidan asimismo el respaldo a sectores estratégicos para el municipio, como el turismo, el comercio, la agricultura, la cultura y el deporte, además de áreas fundamentales como seguridad y emergencias. Estos ámbitos son considerados esenciales para el desarrollo económico y social de Teguise y para el mantenimiento del empleo y la actividad local.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este enfoque permite combinar la atención a los servicios públicos con el impulso de actividades que generan dinamismo y cohesión en el territorio.

Inversiones y captación de fondos externos

En materia de inversiones, el presupuesto de 2026 apuesta de forma clara por la captación de financiación externa, incluidos fondos europeos y la colaboración con otras administraciones públicas. Gracias a esta estrategia, se prevé movilizar más de 14,7 millones de euros en inversiones.

Estas actuaciones estarán destinadas a infraestructuras, mejoras de accesibilidad, acondicionamiento de espacios públicos y playas, instalaciones deportivas y diversas mejoras urbanas en los distintos núcleos del municipio, con una visión global y equilibrada del territorio.