Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasCascada La PalmaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasRestaurantes favoritos España
instagramlinkedin

Cosecha de champiñones salvajes tras las lluvias en Lanzarote

La inusual sucesión de borrascas entre diciembre y enero ha transformado el paisaje árido de a Isla, cubriéndolo de verde y permitiendo la aparición de setas silvestres y líquenes

Tres champiñones salvajes cerca de los volcanes de Timanfaya, en Yaiza

Tres champiñones salvajes cerca de los volcanes de Timanfaya, en Yaiza / Rosa García

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Lanzarote ha vivido en los últimos meses una estampa poco frecuente. La sucesión de las borrascas Claudia, Emilia y Francis, registradas entre diciembre y enero, ha dejado precipitaciones continuadas que han transformado la habitual imagen árida de la isla en un paisaje cubierto de verde. Un cambio visible tanto en zonas rurales como en caminos y laderas volcánicas, donde la vegetación ha respondido con rapidez a cada episodio de lluvia.

Este tipo de fenómenos, aunque no inéditos, sí resultan poco habituales en una isla de marcado carácter volcánico, donde las precipitaciones suelen ser escasas y muy irregulares. Su impacto visual en Lanzarote es especialmente llamativo.

Champiñones silvestres y líquenes entre volcanes

Uno de los efectos más singulares de estas lluvias ha sido la aparición de champiñones silvestres entre plantaciones agrícolas, un fenómeno observado en el municipio de Yaiza, en zonas próximas al entorno volcánico de Timanfaya. La humedad acumulada y las temperaturas suaves han favorecido el crecimiento de estos hongos.

Tres champiñones salvajes cerca de los volcanes, en Yaiza

Tres champiñones salvajes cerca de los volcanes, en Yaiza / Rosa García

Los líquenes han vuelto a destacar sobre las piedras volcánicas, aportando tonos naranjas que contrastan con el negro característico del malpaís. Estos organismos son indicadores de la calidad ambiental y desempeñan un papel importante en la colonización de superficies volcánicas.

La mirada fotográfica sobre un paisaje cambiante

La fotógrafa Rosa García (@rosagvnocturnas) ha documentado este cambio a través de una serie de imágenes recientes, realizadas el pasado lunes, 19 de enero, por la tarde, que muestran una Lanzarote distinta. Sus fotografías recogen caminos normalmente secos, ahora cubiertos de hierba y flores, así como tunos con frutos rojos (habituales también en otras épocas del año), champiñones y líquenes que aportan color a un territorio agradecido a la lluvia.

Tunos rojos y manto verde en el municipio de Yaiza

Tunos rojos y manto verde en el municipio de Yaiza / Rosa García

Según explica la autora, “la tierra responde con fuerza cuando el agua llega”, reflejando cómo un entorno aparentemente inmóvil puede transformarse en cuestión de semanas. Su trabajo pone el foco en la fragilidad y la capacidad de regeneración del paisaje insular.

Un valor ambiental y cultural

Este reverdecer temporal también pone de relieve la importancia de preservar los ecosistemas de la isla y entender su comportamiento natural.

Noticias relacionadas y más

Líquenes y flores amarillas llegando a Femés por la zona de las Casitas, en el municipio de Yaiza.

Líquenes y flores amarillas llegando a Femés por la zona de las Casitas, en el municipio de Yaiza. / Rosa García

Las lluvias han devuelto a Lanzarote una imagen excepcional que conecta naturaleza, clima y territorio. Un recordatorio de que, incluso en los paisajes más áridos, la vida emerge cuando las condiciones lo permiten, dejando estampas tan efímeras como valiosas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
  2. Sara Carbonero recibe el alta tras once días ingresada en Lanzarote: el motivo por el qué estuvo tanto hospitalizada
  3. El dolor silencioso de Goyi Arévalo: la madre de Sara Carbonero, clave en Madrid durante el ingreso de su hija en Lanzarote
  4. Sara Carbonero reaparece en la intimidad de su hogar tras una operación urgente en Lanzarote: así avanza su recuperación rodeada de sus hijos
  5. Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria: con dificultades para caminar y acompañada por su pareja
  6. La peligrosa maniobra de una ciclista en Canarias que se ha vuelto viral: 'A rebufo y a 70 kilómetros por hora
  7. La Reina del Flow 3 llega a Netflix con escenas grabadas en Lanzarote
  8. La Policía Nacional identifica a más de una decena de personas en Arrecife por denuncias falsas durante 2025

Cosecha de champiñones salvajes tras las lluvias en Lanzarote

Cosecha de champiñones salvajes tras las lluvias en Lanzarote

Lanzarote refuerza en FITUR su modelo de turismo sostenible y de "alto valor"

Lanzarote refuerza en FITUR su modelo de turismo sostenible y de "alto valor"

Marco Alom explora la pérdida y la transformación del territorio en la exposición 'Una luz negra' en Arrecife

Marco Alom explora la pérdida y la transformación del territorio en la exposición 'Una luz negra' en Arrecife

La Musicleta arranca en Arrecife la grabación de su nueva serie documental con Good Franco como protagonista

La Musicleta arranca en Arrecife la grabación de su nueva serie documental con Good Franco como protagonista

La ULPGC propone extender las Reservas de la Biosfera a las aguas de las islas orientales de Canarias

La ULPGC propone extender las Reservas de la Biosfera a las aguas de las islas orientales de Canarias

Sara Carbonero reaparece en la intimidad de su hogar tras una operación urgente en Lanzarote: así avanza su recuperación rodeada de sus hijos

El yacimiento del Rubicón amplía su investigación al litoral con las primeras prospecciones subacuáticas en el sur de Lanzarote

El yacimiento del Rubicón amplía su investigación al litoral con las primeras prospecciones subacuáticas en el sur de Lanzarote

La peligrosa maniobra de una ciclista en Canarias que se ha vuelto viral: "A rebufo y a 70 kilómetros por hora"

La peligrosa maniobra de una ciclista en Canarias que se ha vuelto viral: "A rebufo y a 70 kilómetros por hora"
Tracking Pixel Contents