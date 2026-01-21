Lanzarote refuerza en FITUR su modelo de turismo sostenible y de "alto valor"

Lanzarote ha arrancado su participación en FITUR, una de las ferias internacionales de turismo más relevantes del sector, con un mensaje definido y coherente: consolidar un modelo turístico sostenible, de alto valor añadido y centrado en las personas. La isla aprovecha este escaparate internacional para reafirmar una estrategia que prioriza la calidad frente a la cantidad y que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del territorio y el bienestar de la población local.

Durante el acto inaugural, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la isla mantiene una posición singular dentro del contexto turístico de Canarias. Lanzarote es, según explicó, la isla que menos crece en volumen de visitantes, pero al mismo tiempo la que mayor facturación turística genera, con un gasto medio diario de 193 euros por turista.

Un destino que apuesta por la calidad y no por el crecimiento masivo

En un escenario internacional marcado por la inestabilidad geopolítica y la presión inflacionaria en los principales mercados emisores, Betancort defendió que Lanzarote se presenta como “un destino diferente”, capaz de ofrecer una experiencia completa y segura al visitante. El presidente insular subrayó que la isla ha superado el modelo exclusivo de sol y playa para competir desde otros valores como la sostenibilidad, la gastronomía, la economía azul, el turismo de senderismo, la cultura y la seguridad.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la necesidad de que los beneficios del turismo lleguen de forma efectiva a la población. “Nuestro objetivo es que ese gasto no se quede solo en la cadena turística, sino que repercuta de manera real en las familias de Lanzarote”, afirmó Betancort, insistiendo en que el turismo debe ser parte de la solución a los retos sociales y económicos de la isla.

Control del crecimiento y protección del territorio

El presidente del Cabildo puso en valor el control del crecimiento urbanístico y poblacional como una de las claves del modelo lanzaroteño. En este sentido, destacó el papel del nuevo Plan Insular, que busca ordenar el desarrollo del territorio y evitar dinámicas de crecimiento descontrolado que comprometan el equilibrio ambiental y social.

Betancort remarcó que la apuesta es clara: un turismo seguro, responsable y coherente con los valores del territorio.

La Carta Mundial de Turismo Sostenible +30 como hoja de ruta

Por su parte, el consejero delegado de SPEL–Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, señaló que el primer día de FITUR confirma que la isla llega a la feria con un plan de trabajo exigente, acorde a la relevancia del evento. Fernández destacó como eje central de la agenda la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30, adoptada en Lanzarote el pasado 28 de noviembre, que se convierte en la hoja de ruta estratégica del destino.

Este documento recoge once principios orientados a garantizar el equilibrio ambiental, social y económico, maximizando los impactos positivos del turismo y reduciendo los efectos negativos. Según explicó Fernández, todas las acciones que Lanzarote presenta en FITUR se enmarcan en estos principios, reforzando una visión a largo plazo del desarrollo turístico.

Reuniones estratégicas y nuevos mercados

Dentro de la agenda de FITUR, Lanzarote ha mantenido encuentros con ONU Turismo, así como reuniones orientadas a la captación de mercados más cualitativos, con especial atención al mercado estadounidense, caracterizado por un mayor nivel de gasto y estancias de mayor valor económico.

También se enmarca en este contexto la presentación del congreso iBlue, una iniciativa que conecta economía azul, innovación y sostenibilidad, y que refuerza el posicionamiento de la isla como laboratorio de nuevas soluciones vinculadas al mar y al desarrollo sostenible.

Primer balance del ejercicio y mejora de indicadores

FITUR ha servido igualmente para realizar un primer balance del ejercicio 2025, que, según avanzó Héctor Fernández, apunta a un crecimiento contenido pero acompañado de una mejora significativa de los indicadores cualitativos. Entre ellos, destaca el aumento del gasto turístico, que se situó en 193 euros diarios en el tercer trimestre de 2025, consolidando la estrategia de apostar por un visitante de mayor valor.

Este enfoque permite reducir la presión sobre el territorio y los servicios, al tiempo que se incrementa el retorno económico del turismo.

Compromiso climático y corresponsabilidad

Otro de los hitos presentados en FITUR ha sido el Plan de Acción Climática, elaborado durante el último año. Este documento refuerza el compromiso de Lanzarote con la descarbonización y promueve la corresponsabilidad entre administraciones públicas, sector privado y ciudadanía para afrontar los efectos del cambio climático.

Un posicionamiento consolidado en FITUR

Con esta inauguración, Lanzarote reafirma en FITUR su posicionamiento como destino líder en sostenibilidad, innovación y calidad turística. La estrategia presentada busca generar valor económico sin renunciar a la identidad de la isla, la protección de su territorio y el bienestar de su ciudadanía, consolidando un modelo que prioriza el equilibrio frente al crecimiento desmedido.