Marco Alom explora la pérdida y la transformación del territorio en la exposición 'Una luz negra' en Arrecife

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, acoge la exposición Una luz negra, del artista canario Marco Alom, una muestra que reúne el trabajo desarrollado por el creador en los últimos años. La propuesta invita al espectador a adentrarse en una reflexión visual sobre el espacio habitado, la memoria y la transformación de los entornos culturales y simbólicos.

La exposición podrá visitarse hasta el 7 de marzo de 2026 y está organizada por el Cabildo de Lanzarote, con la colaboración de la Galería Artízar, dentro de su programación dedicada al arte contemporáneo en la isla.

El dibujo como espacio de experimentación

En Una luz negra, Marco Alom sitúa el dibujo como eje central de su práctica artística. Lejos de entenderlo únicamente como una técnica, el artista lo convierte en un territorio de búsqueda y experimentación, desde el que ensaya nuevas formas de representación y de pensamiento visual.

La muestra plantea una reflexión sobre un mundo en tránsito, en el que un entorno aparentemente estable se desvanece ante la irrupción de nuevas realidades. Este proceso de transformación se traduce en una obra que construye una poética del cambio, donde lo conocido pierde vigencia y da paso a escenarios inciertos.

Un poemario visual sobre el paraíso perdido

La exposición se articula como una especie de poemario visual, una narración íntima que remite a un “paraíso perdido”: ese lugar simbólico al que el artista fue educado para pertenecer y que hoy ya no existe tal y como fue concebido. En este contexto, lo que parecía eterno se diluye y deja paso a un baile de formas y significados que cuestionan la idea de permanencia.

Alom construye así un relato personal que, al mismo tiempo, conecta con experiencias colectivas. La desaparición de certezas culturales, la transformación del paisaje y la revisión crítica de los valores heredados son algunos de los temas que atraviesan la muestra.

Marco Alom y su trayectoria artística

Marco Alom nació en Tenerife en 1986 y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Su trabajo se caracteriza por una reflexión constante en torno a cuestiones como el territorio, la historia del arte, el poder del icono, la antropología y la necesidad de comprender los elementos que configuran la cultura y la identidad humanas.

Desde hace varios años, el artista reside y trabaja en la isla de El Hierro, un entorno que ha influido de manera decisiva en su proceso creativo y en su mirada sobre el mundo. En su obra conviven referencias a la tradición con una perspectiva contemporánea, explorando el diálogo entre pasado y presente.

Presencia en ferias y exposiciones destacadas

A lo largo de su carrera, Marco Alom ha participado en ferias de arte de proyección internacional, como Expo Chicago, Pinta Miami o Estampa Madrid, consolidando su presencia en el circuito artístico contemporáneo.

Asimismo, ha realizado diversas exposiciones individuales, entre las que destacan Lo útil del vacío (Galería Artízar, La Laguna, 2022), Murria en la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife y su posterior presentación en el Centro de Arte Juan Ismael (CAJI) de Fuerteventura en 2021. Su obra se ha consolidado como un reflejo de la complejidad del arte contemporáneo en Canarias.

Un espacio cultural de referencia en Arrecife

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz es uno de los espacios culturales más relevantes de la capital lanzaroteña y un punto de encuentro habitual para exposiciones, actividades literarias y propuestas artísticas contemporáneas. La información institucional sobre el espacio y su programación puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Arrecife.

La exposición Una luz negra se podrá visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Domingos y festivos permanecerá cerrada. Entrada gratuita.