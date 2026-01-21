La Musicleta arranca en Arrecife la grabación de su nueva serie documental con Good Franco como protagonista

La plataforma cultural La Musicleta iniciará el próximo 31 de enero la grabación de su nueva serie documental, un proyecto audiovisual centrado en la escena musical contemporánea de Canarias. El punto de partida será el Islote de la Fermina, en Arrecife, en la isla de Lanzarote, con un primer capítulo dedicado a Good Franco, banda considerada una de las propuestas más representativas del panorama musical actual del Archipiélago.

La elección de Arrecife como escenario inicial no es casual. El rodaje cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife, a través de su Concejalía de Cultura, una colaboración institucional que ha sido clave para hacer posible el arranque de esta iniciativa cultural.

Música, territorio y espacios públicos

Este primer capítulo forma parte de una serie documental que tiene como objetivo recorrer diferentes enclaves de Canarias mediante encuentros musicales grabados en espacios públicos y contextos singulares. La propuesta mantiene la esencia de La Musicleta como proyecto independiente, sostenible y comprometido con la difusión del talento local, apostando por formatos cercanos y accesibles para la ciudadanía.

La serie busca mostrar cómo la música puede dialogar con el entorno, integrándose en el paisaje urbano y natural de las islas, y convirtiéndose en una herramienta de conexión entre artistas, público y territorio.

Cartel del documental de La Musicleta. / La Provincia

Good Franco, protagonista del primer capítulo

El arranque del rodaje tiene como eje la actuación de Good Franco, una banda que ha logrado consolidar un lenguaje propio dentro de la música hecha en Canarias. Su participación en este primer episodio refuerza la identidad cultural de Lanzarote, al situar la creación artística en espacios abiertos y reconocibles para la población local.

La propuesta musical del grupo se integra en el entorno de Arrecife, aportando una mirada contemporánea que enlaza tradición, paisaje y nuevas formas de expresión sonora. El documental no solo recoge la actuación, sino también el contexto que rodea a la creación musical.

La banda canaria Good Franco / Good Franco

Desde La Musicleta se subraya la importancia del respaldo institucional para el desarrollo de proyectos culturales que apuestan por nuevos formatos de difusión y por una visión actual de la música canaria. En este sentido, la colaboración del consistorio arrecifeño ha permitido poner en marcha un proyecto que busca generar contenido cultural de calidad desde lo local.

Una serie que recorrerá el Archipiélago

La grabación en Arrecife marca el inicio de una serie de rodajes que continuará en otras islas, consolidando este proyecto documental como una referencia audiovisual sobre la escena cultural canaria actual. Cada capítulo ofrecerá una mirada distinta, ligada al territorio y a los artistas que lo habitan.

Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de la creciente red de iniciativas culturales independientes que contribuyen a visibilizar la diversidad musical del Archipiélago.

Con este nuevo trabajo, La Musicleta refuerza su papel como plataforma de difusión cultural, apostando por la música como vehículo para contar historias, fortalecer la identidad canaria y acercar la creación artística a la ciudadanía.