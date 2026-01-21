Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasCascada La PalmaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasRestaurantes favoritos España
instagramlinkedin

La Musicleta arranca en Arrecife la grabación de su nueva serie documental con Good Franco como protagonista

El Ayuntamiento de Arrecife colabora con la iniciativa audiovisual, que mostrará la conexión entre música, espacios públicos y territorio en Canarias

La banda Good Franco

La banda Good Franco / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La plataforma cultural La Musicleta iniciará el próximo 31 de enero la grabación de su nueva serie documental, un proyecto audiovisual centrado en la escena musical contemporánea de Canarias. El punto de partida será el Islote de la Fermina, en Arrecife, en la isla de Lanzarote, con un primer capítulo dedicado a Good Franco, banda considerada una de las propuestas más representativas del panorama musical actual del Archipiélago.

La elección de Arrecife como escenario inicial no es casual. El rodaje cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife, a través de su Concejalía de Cultura, una colaboración institucional que ha sido clave para hacer posible el arranque de esta iniciativa cultural.

Música, territorio y espacios públicos

Este primer capítulo forma parte de una serie documental que tiene como objetivo recorrer diferentes enclaves de Canarias mediante encuentros musicales grabados en espacios públicos y contextos singulares. La propuesta mantiene la esencia de La Musicleta como proyecto independiente, sostenible y comprometido con la difusión del talento local, apostando por formatos cercanos y accesibles para la ciudadanía.

La serie busca mostrar cómo la música puede dialogar con el entorno, integrándose en el paisaje urbano y natural de las islas, y convirtiéndose en una herramienta de conexión entre artistas, público y territorio.

Cartel del documental de La Musicleta.

Cartel del documental de La Musicleta. / La Provincia

Good Franco, protagonista del primer capítulo

El arranque del rodaje tiene como eje la actuación de Good Franco, una banda que ha logrado consolidar un lenguaje propio dentro de la música hecha en Canarias. Su participación en este primer episodio refuerza la identidad cultural de Lanzarote, al situar la creación artística en espacios abiertos y reconocibles para la población local.

La propuesta musical del grupo se integra en el entorno de Arrecife, aportando una mirada contemporánea que enlaza tradición, paisaje y nuevas formas de expresión sonora. El documental no solo recoge la actuación, sino también el contexto que rodea a la creación musical.

La banda canaria Good Franco

La banda canaria Good Franco / Good Franco

Desde La Musicleta se subraya la importancia del respaldo institucional para el desarrollo de proyectos culturales que apuestan por nuevos formatos de difusión y por una visión actual de la música canaria. En este sentido, la colaboración del consistorio arrecifeño ha permitido poner en marcha un proyecto que busca generar contenido cultural de calidad desde lo local.

Una serie que recorrerá el Archipiélago

La grabación en Arrecife marca el inicio de una serie de rodajes que continuará en otras islas, consolidando este proyecto documental como una referencia audiovisual sobre la escena cultural canaria actual. Cada capítulo ofrecerá una mirada distinta, ligada al territorio y a los artistas que lo habitan.

Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de la creciente red de iniciativas culturales independientes que contribuyen a visibilizar la diversidad musical del Archipiélago.

Noticias relacionadas y más

Con este nuevo trabajo, La Musicleta refuerza su papel como plataforma de difusión cultural, apostando por la música como vehículo para contar historias, fortalecer la identidad canaria y acercar la creación artística a la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
  2. Sara Carbonero recibe el alta tras once días ingresada en Lanzarote: el motivo por el qué estuvo tanto hospitalizada
  3. El dolor silencioso de Goyi Arévalo: la madre de Sara Carbonero, clave en Madrid durante el ingreso de su hija en Lanzarote
  4. Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria: con dificultades para caminar y acompañada por su pareja
  5. Sara Carbonero reaparece en la intimidad de su hogar tras una operación urgente en Lanzarote: así avanza su recuperación rodeada de sus hijos
  6. La peligrosa maniobra de una ciclista en Canarias que se ha vuelto viral: 'A rebufo y a 70 kilómetros por hora
  7. La Reina del Flow 3 llega a Netflix con escenas grabadas en Lanzarote
  8. El Cabildo de Lanzarote refuerza el mantenimiento de las carreteras insulares con un nuevo contrato hasta 2028

La Musicleta arranca en Arrecife la grabación de su nueva serie documental con Good Franco como protagonista

La Musicleta arranca en Arrecife la grabación de su nueva serie documental con Good Franco como protagonista

La ULPGC propone extender las Reservas de la Biosfera a las aguas de las islas orientales de Canarias

La ULPGC propone extender las Reservas de la Biosfera a las aguas de las islas orientales de Canarias

Sara Carbonero reaparece en la intimidad de su hogar tras una operación urgente en Lanzarote: así avanza su recuperación rodeada de sus hijos

El yacimiento del Rubicón amplía su investigación al litoral con las primeras prospecciones subacuáticas en el sur de Lanzarote

El yacimiento del Rubicón amplía su investigación al litoral con las primeras prospecciones subacuáticas en el sur de Lanzarote

La peligrosa maniobra de una ciclista en Canarias que se ha vuelto viral: "A rebufo y a 70 kilómetros por hora"

La peligrosa maniobra de una ciclista en Canarias que se ha vuelto viral: "A rebufo y a 70 kilómetros por hora"

Cinco jóvenes canarios optan al XIV Premio Promesas de la Alta Cocina: quiénes son y qué cocinan

Cinco jóvenes canarios optan al XIV Premio Promesas de la Alta Cocina: quiénes son y qué cocinan

El PSOE denuncia que la pérdida de la concesión pesquera del Puerto de Arrecife obliga a Lanzarote a reiniciar el proceso y asumir mayores costes

El PSOE denuncia que la pérdida de la concesión pesquera del Puerto de Arrecife obliga a Lanzarote a reiniciar el proceso y asumir mayores costes

España empieza con buen pie el mundial sub-21 de ILCA en Lanzarote

España empieza con buen pie el mundial sub-21 de ILCA en Lanzarote
Tracking Pixel Contents