PSOE y Vox critican que El Reducto siga cerrada al baño desde octubre

Los grupos Socialista y Mixto -integrado por los dos ediles de Vox- en el Ayuntamiento de Arrecife denuncian en sendos escritos que continúan los vertidos fecales en la playa de El Reducto desde hace más de tres meses -desde el 14 de octubre, concreta el PSOE- sin que el grupo de gobierno haya adoptado medidas para eliminarlos.

En su comunicado, la concejala socialista Cristina Duque critica con dureza a Asolan, la asociación de hoteleros de Lanzarote, y tacha de increíble su silencio porque, indica, que «no ve problemas en que la principal playa de la capital e imagen de la postal de Arrecife esté inundada de aguas fecales durante más de tres meses y no se encuentre salida». De hecho, la edila del PSOE vincula el silencio de los hoteleros y de su presidenta, Susana Pérez, a que sean el PP y CC quienes gobiernan Arrecife.

De gobernar el PSOE, Duque augura: «Es sencillo de imaginar, Susana Pérez estaría hablando del terrible impacto para la imagen de la isla. Desde esta patronal se presionaría a los medios de comunicación que tendrían que llenar tertulias un día sí y otro también con la ruina de la ciudad, de la Isla y de la historia de Lanzarote. Otros hablarían de la incompetencia de lo público y de la izquierda y que es un hecho histórico... se hablaría de dimisión, de responsabilidad, de vergüenza. Lo hemos visto con asuntos mucho menores».

La concejala socialista, que opina que el silencio de Asolan no es silencio de todo el sector turístico, cree que «es más el silencio de una asociación secuestrada por la derecha en su cúpula».

Según Duque, la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo la opinión de una asociación vale menos que los vertidos que inundan la playa del Reducto «Porque estas organizaciones solo persiguen el bien estar de algunos de sus directivos, y eso desde luego lo consiguen mejor con el PP en el gobierno, aunque para ello tengamos que cerrar todas las playas de la isla y le afecten negativamente a sus propios asociados», apunta.

Por su parte, los dos concejales de VOX en el Ayuntamiento de Arrecife, Eugenio Hernández y Enrique Barrios, reclaman en un comunicado que el gobierno de Arrecife sea más claro sobre el problema que ha provocado el cierre de tantos meses de El Reducto.

Vox, que denunció este problema en noviembre sin éxito, demanda al alcalde, Yonathan de León, «que no se escude en lo mal que funciona Canal Gestión para justificar la inacción de su gobierno en esta materia, que en más de dos años se resignen y echen balones fuera viendo como algo tan básico no funciona, cómo se rompen tuberías y se producen vertidos prácticamente a diario, y cómo ahora se descubren cosas que teóricamente no se sabían».

“El alcalde ha dicho en algún medio que ahora tienen que levantar de nuevo la obra que se hizo en zonas como la calle El Greco por problemas de rasante. El problema real, y él lo sabe, es que la canalización de las aguas fecales era y es obsoleta, cuenta con materiales de ínfima calidad, con zonas que están hechas con hormigón en las que se filtra el agua del mar, se pican y entran las aguas fecales. Esto lleva años ocurriendo y no se ha puesto solución porque se han invertido toneladas de dinero en otras cosas”, alega Hernández.