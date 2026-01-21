La ULPGC propone extender las Reservas de la Biosfera a las aguas de las islas orientales de Canarias

El proyecto AMPLÍA, liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea, ha concluido con una propuesta clara: ampliar las Reservas de la Biosfera de las islas orientales de Canarias a sus aguas perimetrales. El objetivo es mejorar la conservación de los ecosistemas marinos y avanzar hacia una gestión más coherente con los criterios de la UNESCO, organismo que designa estas figuras de protección.

La iniciativa plantea que la inclusión efectiva de la franja marina permitiría una zonificación más adecuada, alineada con los objetivos de preservación ambiental y con la realidad ecológica de unos territorios donde el mar es un elemento esencial del equilibrio natural y socioeconómico.

Presentación de resultados y respaldo institucional

El balance y las conclusiones del proyecto fueron presentados por el doctor en Ciencias del Mar José Juan Castro, director del trabajo, en un encuentro celebrado con profesionales del sector marítimo, ecólogos y personas interesadas en la gestión ambiental. Entre los asistentes se encontraban el consejero de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y del área de Pesca, Samuel Martín, y el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, lo que refleja el interés institucional por las conclusiones del estudio.

El diagnóstico final ha sido posible gracias a la colaboración de distintas instituciones científicas y administrativas, que han trabajado de forma coordinada para analizar el estado real de los ecosistemas marinos en las islas orientales.

Presentación de las conclusiones del proyecto AMPLIA en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

La franja marina, un elemento clave de las Reservas de la Biosfera

Uno de los principales mensajes del proyecto es la necesidad de integrar de forma efectiva el espacio marino dentro de los límites de las Reservas de la Biosfera. Según los responsables de AMPLÍA, esta incorporación es una herramienta fundamental para frenar el deterioro de los ecosistemas marinos y favorecer su recuperación.

Tal y como explicó Samuel Martín, las Reservas de la Biosfera tienen como finalidad demostrar que es posible compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible de las comunidades locales. En el caso de las islas orientales de Canarias, estas reservas incluyen territorios terrestres y marinos con ecosistemas altamente productivos, desde fondos sedimentarios esenciales para la cadena trófica hasta áreas con presencia habitual de cetáceos, tortugas bobas y otras especies de alto valor ecológico.

Datos preocupantes sobre el estado del mar canario

Durante su intervención, José Juan Castro subrayó que, aunque Canarias es uno de los territorios españoles con mayor superficie marina protegida, los datos científicos muestran que esta protección no se ha traducido en un buen estado de conservación. Según explicó, la mayoría de las especies pesqueras se encuentran sobreexplotadas o en el límite de explotación, y existen evidencias claras de una pérdida significativa de la productividad pesquera.

El diagnóstico es contundente: en los últimos 50 años, la biomasa de peces se ha reducido en torno al 90%, mientras que la talla media de los ejemplares ha disminuido aproximadamente un 30%. A esta situación se suma el acusado descenso de las macroalgas, que han perdido cerca del 80 % de su presencia en apenas dos décadas, un dato especialmente relevante por el papel clave que desempeñan en los ecosistemas marinos.

Revisión de datos y estrategias de gestión

El proyecto AMPLÍA ha permitido realizar una revisión y actualización exhaustiva de la información disponible en ámbitos biológicos, ecológicos, socioeconómicos y pesqueros. A partir de este análisis, se han propuesto estrategias de gestión a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático sobre los océanos.

El objetivo final es avanzar hacia un modelo de cogestión participativa de los ecosistemas y recursos marinos, bajo el paraguas de las Reservas de la Biosfera de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en el que estén implicados tanto las administraciones como los sectores directamente relacionados con el mar.

Participación ciudadana y coincidencia con la ciencia

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido el desarrollo de talleres participativos a lo largo de 2025, en los que han intervenido pescadores profesionales y recreativos, buceadores, científicos y personal técnico de las administraciones públicas. En estos encuentros se puso de manifiesto una coincidencia notable entre las conclusiones científicas y las aportaciones ciudadanas, especialmente a la hora de identificar zonas afectadas por vertidos, tráfico marítimo, ruidos submarinos y otras perturbaciones.

Para el director de AMPLÍA, esta convergencia es un motivo de optimismo, ya que demuestra una creciente conciencia social sobre los problemas del medio marino y abre la puerta a seguir colaborando para mejorar el estado de las aguas canarias.

Hacia una ordenación marina más eficaz

El trabajo desarrollado propone una reorganización espacial del ámbito marino de las Reservas de la Biosfera, identificando las áreas y ecosistemas que requieren mayor atención y protección. El objetivo es favorecer la recuperación de la biodiversidad y aumentar la abundancia de especies, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de las actividades tradicionales.

La propuesta del proyecto AMPLÍA abre así un debate relevante sobre el futuro de la protección marina en Canarias orientales, con el respaldo de datos científicos y la implicación directa de los actores sociales vinculados al mar.