Lanzarote acogerá en marzo de 2026 el II IBLUE Congress para debatir el futuro sostenible de las islas del mundo

Lanzarote volverá a situarse en el centro del debate internacional sobre el futuro de los territorios insulares con la celebración de la segunda edición del IBLUE Islands Innovation Summit, que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo de 2026 en un escenario emblemático: los Jameos del Agua. El congreso reunirá a representantes institucionales, expertos en sostenibilidad, turismo y tecnología, así como a delegaciones de islas de prácticamente todos los mares y océanos del planeta, con el objetivo de reflexionar sobre nuevos modelos de desarrollo adaptados a la realidad insular.

La cita fue presentada recientemente en Madrid, en el marco de FITUR 2026, durante un acto celebrado en el hotel NH Collection Madrid Suecia. Allí se dio a conocer que Honduras será el país invitado de esta segunda edición, junto a la participación destacada de territorios insulares de América y Europa, como México, además de la implicación directa del Cabildo de Lanzarote y de entidades vinculadas al turismo y la innovación.

Un foro internacional para repensar el modelo insular

El IBLUE Congress se define como un espacio de análisis y diálogo en torno a lo que sus organizadores denominan el “turismo azul insular”, un enfoque que integra sostenibilidad ambiental, gestión eficiente de los recursos, innovación tecnológica e identidad cultural. La propuesta parte de una premisa compartida por muchas islas: su condición geográfica implica oportunidades, pero también límites muy claros, especialmente en lo que respecta al agua, la energía, el territorio y los ecosistemas marinos.

Durante la presentación, se insistió en que el congreso aspira a funcionar como un laboratorio de ideas, donde compartir experiencias, buenas prácticas y proyectos que permitan a las islas avanzar hacia modelos más equilibrados entre la actividad turística, la calidad de vida de la población residente y la conservación del entorno natural.

Canarias, en Fitur / Nacho González

Lanzarote como referente internacional en sostenibilidad

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, intervino a través de un mensaje grabado en el que subrayó la importancia de que la isla vuelva a ser sede de este encuentro internacional. Según explicó, la celebración del II IBLUE Congress supone un reconocimiento al modelo territorial que Lanzarote ha defendido durante décadas, basado en la protección del paisaje, la planificación responsable y el diálogo constante entre desarrollo y conservación.

Betancort recordó que Lanzarote se ha consolidado como un referente internacional en sostenibilidad, gracias a una visión que ha sabido integrar el turismo con la preservación de sus valores naturales y culturales. En este sentido, el congreso refuerza el papel de la isla como espacio de reflexión global para los territorios insulares que buscan alternativas al crecimiento desordenado.

La herencia de César Manrique y la identidad insular

Uno de los mensajes más reiterados durante el acto fue el valor de la identidad cultural y paisajística de Lanzarote como elemento diferenciador. Esta idea fue especialmente destacada por Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora científica, que ejercerá como madrina de la segunda edición del IBLUE Congress.

Rodríguez de la Fuente puso en valor la capacidad de Lanzarote para generar belleza a partir de lo autóctono, respetando una herencia profundamente ligada a la figura de César Manrique, cuya visión sigue presente en el ADN de la isla. A su juicio, Lanzarote ha sabido apostar por una estética integrada en el paisaje, evitando elementos que rompan la armonía visual y natural del territorio.

La divulgadora científica defendió que este enfoque resulta clave en un momento en el que el turismo está evolucionando hacia modelos más conscientes. Frente a etapas anteriores marcadas por el crecimiento sin límites, ahora —explicó— los viajeros buscan experiencias auténticas, ligadas al entorno, la cultura local y la conservación de la naturaleza, incluso aunque eso implique un mayor coste económico.

Del turismo de masas al turismo de calidad

Uno de los ejes centrales del congreso será el análisis de esta transición hacia un turismo de mayor calidad, menos masificado y más respetuoso con los recursos. Según se expuso durante la presentación, las islas se encuentran en una posición especialmente sensible, ya que cualquier presión excesiva sobre el territorio tiene consecuencias directas y difíciles de revertir.

En este contexto, Lanzarote se presenta como un ejemplo de cómo es posible compatibilizar actividad turística y protección ambiental. La gestión del paisaje, el control del crecimiento urbanístico y la apuesta por espacios culturales integrados en la naturaleza han convertido a la isla en un modelo de referencia para otros destinos insulares.

Tecnología y sostenibilidad: un binomio imprescindible

La innovación tecnológica será otro de los grandes temas del II IBLUE Congress. Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, la asociación que representa a la industria digital en España, destacó el papel de la digitalización como herramienta clave para mejorar la gestión turística y ambiental en las islas.

Según explicó, la tecnología permite medir impactos, optimizar recursos, mejorar la experiencia de quienes visitan los destinos y, al mismo tiempo, proteger la calidad de vida de la población local. Desde sistemas de control de flujos turísticos hasta herramientas de monitorización ambiental, la innovación se presenta como un aliado fundamental para avanzar hacia un modelo insular más sostenible.

La visión desde otras islas del mundo

El carácter internacional del congreso quedó reflejado en las intervenciones de representantes de otros territorios insulares. Desde México, Elías Farah, director de Turismo y Desarrollo Económico de la isla de Cozumel, explicó que su territorio comparte muchos de los retos que afrontan las islas turísticas: presión sobre los servicios públicos, generación de residuos y necesidad de proteger el entorno marino.

Farah señaló que encuentros como IBLUE permiten aprender de destinos que han avanzado en la gestión responsable de los recursos, citando a Lanzarote como un ejemplo a seguir. En la misma línea se expresó Tatiana Siercke, gerente de Relaciones Internacionales del Instituto Hondureño de Turismo, quien anunció que Honduras presentará en el congreso un proyecto centrado en la protección del ecosistema marino en las Islas de la Bahía.

Para más información sobre las políticas turísticas de Honduras, se puede consultar la web oficial del Instituto Hondureño de Turismo: https://www.ihah.hn

Lanzarote como destino de conocimiento e innovación

Desde SPEL–Turismo Lanzarote, su consejero delegado, Héctor Fernández, destacó que el IBLUE Congress encaja plenamente en la estrategia de posicionamiento internacional de la isla como destino de conocimiento, innovación y pensamiento avanzado. Según afirmó, apostar por una segunda edición consolida a Lanzarote como punto de encuentro para las islas del mundo, conectando turismo, ciencia, tecnología y sostenibilidad desde una perspectiva global.

Esta visión coincide con las líneas estratégicas promovidas por las administraciones públicas canarias y por organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT), que desde hace años impulsa modelos de desarrollo turístico más responsables.

Un congreso con respaldo institucional

La organización del II IBLUE Congress cuenta con el respaldo del Cabildo Insular de Lanzarote y de SPEL–Turismo Lanzarote, además de la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT). Estas entidades subrayan la importancia de impulsar espacios de reflexión que ayuden a anticipar los desafíos futuros de las islas, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales.

Desde el ámbito institucional canario, la sostenibilidad insular se ha convertido en una prioridad estratégica.

Un punto de partida para el futuro azul

Con la celebración del II IBLUE Congress, Lanzarote refuerza su papel como laboratorio internacional de ideas para el desarrollo de las llamadas “islas azules”. El encuentro pretende ir más allá del debate teórico y servir como punto de partida para iniciativas concretas que ayuden a redefinir el futuro del turismo y de la gestión territorial en los entornos insulares.

Durante dos días, expertos, responsables públicos y representantes del sector analizarán cómo avanzar hacia un modelo que proteja los paisajes, respete la identidad cultural y garantice el bienestar de las comunidades locales. Un reto compartido por islas de todo el mundo que, en marzo de 2026, tendrá en Lanzarote uno de sus principales escenarios de reflexión.