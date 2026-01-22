Lanzarote presenta en FITUR la feria gastronómica ‘Saborea Lanzarote’: la fecha del evento en 2026

Lanzarote ha dado un paso más en la definición de su modelo turístico con la presentación en FITUR de la estrategia de especialización gastronómica ‘Saborea Lanzarote’, una iniciativa que sitúa la gastronomía y el producto local en el centro del posicionamiento del destino. El proyecto se integra de forma transversal en la hoja de ruta de Turismo Lanzarote para 2026 y busca atraer a un visitante con mayor interés por la calidad, la identidad del territorio y el impacto económico en la isla.

La propuesta se apoya en una visión que entiende la gastronomía no como un complemento del viaje, sino como un activo estratégico de competitividad, capaz de generar valor económico real, reforzar la identidad insular y diferenciar a Lanzarote en un mercado turístico cada vez más exigente y segmentado.

La gastronomía como elemento estratégico del destino

La estrategia ‘Saborea Lanzarote’ supone, por primera vez, dotar a la gastronomía insular de un marco técnico de especialización, alineado con la planificación turística del territorio. Este enfoque reconoce el potencial del sector gastronómico para articular un modelo de desarrollo sostenible y con vocación de largo recorrido.

Desde esta perspectiva, la cocina local, el producto de cercanía y el trabajo del sector primario se convierten en ejes estructurales del relato turístico de la isla. La iniciativa pretende reforzar la conexión entre agricultura, viticultura, pesca, restauración y oferta turística, generando una propuesta coherente y reconocible tanto para el visitante como para la población local.

La fecha en 2026 del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote

Dentro de esta estrategia global, el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote se consolida como la principal herramienta operativa para trasladar esta visión a la práctica. Más allá de su carácter festivo, el evento actúa como un laboratorio de experiencias, un espacio de creación de producto turístico y un escaparate del ecosistema gastronómico de la isla a nivel nacional e internacional.

El festival se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en la Villa de Teguise y cuenta con una trayectoria de más de quince años. A lo largo de este tiempo, se ha convertido en el festival enogastronómico más relevante de Canarias, con cifras que superan los 50.000 asistentes y la participación de más de 150 expositores en cada edición.

Un evento convertido en producto turístico

Una de las claves del éxito del festival es su estructura basada en aulas, espacios temáticos y experiencias especializadas, que permiten segmentar la oferta y adaptarla a distintos perfiles de público. Este formato facilita que el evento funcione como un producto turístico cualificado y comercializable, capaz de atraer a visitantes interesados específicamente en la gastronomía, el vino y el producto local.

Además, Saborea Lanzarote actúa como punto de encuentro entre productores, bodegas, restauradores, profesionales del sector y territorio, reforzando la cadena de valor y visibilizando el trabajo que se realiza en la isla durante todo el año.

Un momento de la presentación, ayer, en FITUR, de Saborea Lanzarote. / La Provincia

Un motor económico para el sector primario

Desde el Área de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, la consejera Nori Machín destacó que esta estrategia refuerza una política pública que entiende la gastronomía como un motor económico transversal. Según explicó, el proyecto permite activar toda la cadena de valor del producto local y generar oportunidades estables para agricultores, viticultores, productores y empresas vinculadas al sector.

Machín subrayó que Saborea Lanzarote ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que un evento puntual, consolidándose como una herramienta de desarrollo económico, cohesión territorial y puesta en valor del trabajo del sector primario y gastronómico.

Una visión de futuro basada en la identidad

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, incidió en que la estrategia de especialización gastronómica responde a una visión clara de futuro para la isla. En su intervención, señaló que la competitividad del destino pasa por mirar hacia el interior, reforzar la identidad propia y cohesionar el modelo turístico desde los recursos endógenos.

Betancort destacó que el producto gastronómico de Lanzarote es hoy uno de los grandes paradigmas de este modelo, fruto de un trabajo sostenido en el tiempo y del camino recorrido de la mano de Saborea Lanzarote, que ha permitido posicionar la cocina local como un elemento diferencial del destino.

Gastronomía, turismo y sostenibilidad

La estrategia presentada en FITUR se alinea con las tendencias actuales del turismo, que apuestan por experiencias auténticas, sostenibles y vinculadas al territorio. En este contexto, la gastronomía se convierte en una herramienta clave para diversificar la oferta, reducir la estacionalidad y aumentar el impacto positivo del turismo en la economía local.

Un posicionamiento gastronómico con recorrido

Con la presentación de ‘Saborea Lanzarote’ en FITUR, la isla refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en la calidad, la identidad y el producto local. La gastronomía pasa así a ocupar un lugar central en la estrategia de promoción y desarrollo, con el Festival Enogastronómico como principal escaparate y motor de esta visión a largo plazo.

Lanzarote avanza de este modo hacia un posicionamiento que busca diferenciarse desde lo propio, consolidando la cocina y el territorio como señas de identidad del destino.