Arrecife avanza en la creación de su nuevo Teatro Municipal, eje de la futura programación cultural

El nuevo Teatro Municipal de Arrecife continúa tomando forma en el Centro Cívico de la capital lanzaroteña. Las obras de adaptación del espacio avanzan conforme a los plazos previstos y permitirán dotar a la ciudad de una infraestructura cultural largamente demandada por la ciudadanía y por el sector artístico local.

El alcalde accidental de Arrecife y responsable del Área de Contratación, Echedey Eugenio, junto a la concejala de Cultura, Abigail González, realizaron una visita técnica para conocer de primera mano el estado de los trabajos. Durante el recorrido, ambos responsables municipales pudieron verificar la evolución de una intervención que transformará la antigua Sala Polivalente del Centro Cívico en un espacio escénico moderno y funcional.

Desde el Ayuntamiento se subraya que el proyecto se encuentra en una fase avanzada y que, de mantenerse el ritmo actual, el nuevo teatro podría estar operativo en los próximos meses. Esta infraestructura está llamada a convertirse en el principal escenario cultural estable de Arrecife.

Equipamientos del teatro de Arrecife

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Goyastur SA y cuenta con una inversión total de 951.317,93 euros, a los que se suman 66.592,26 euros correspondientes al IGIC. La reforma contempla una superficie útil aproximada de 365 metros cuadrados, diseñada para albergar distintos formatos de espectáculos y actividades culturales.

El futuro Teatro Municipal dispondrá de 180 butacas retráctiles, lo que permitirá adaptar el aforo y la configuración del espacio según las necesidades de cada evento. Además, incorporará un sistema técnico de iluminación y sonido de última generación, elementos clave para acoger representaciones teatrales, conciertos, actos institucionales y propuestas culturales de diversa índole.

Impulso a la cultura y a los colectivos locales

Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife se destaca la importancia de contar con un espacio propio que centralice parte de la programación cultural municipal y facilite el trabajo de compañías, asociaciones y creadores locales. La concejalía considera que el nuevo teatro contribuirá a mejorar la calidad de la oferta cultural y a reforzar el papel de Arrecife como referencia cultural en Lanzarote.

La creación de este equipamiento se enmarca en una estrategia más amplia de dinamización cultural y uso eficiente de los espacios públicos, alineada con las competencias municipales en materia de cultura y participación ciudadana.

Un espacio polivalente al servicio de la ciudadanía

El Teatro Municipal de Arrecife nace con vocación polivalente, pensado para acoger desde artes escénicas y música hasta actividades formativas y eventos sociales. Su apertura supondrá un nuevo punto de encuentro para la vida cultural de la capital y dará respuesta a una demanda histórica de la población.