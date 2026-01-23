El Cabildo de Lanzarote traslada la actividad física para mayores a espacios urbanos a través del programa PlazaActiv

El Cabildo de Lanzarote continúa desarrollando su programación dirigida a las personas mayores mediante fórmulas flexibles que permiten garantizar la continuidad de las actividades físicas, incluso cuando las condiciones meteorológicas impiden su realización en el litoral.

A través del programa PlazaActiv, la Corporación Insular adapta estas sesiones a espacios urbanos accesibles y seguros, integrándolas dentro de las líneas de actuación del Plan +Vital.

Adaptación de la programación a las condiciones meteorológicas

La iniciativa responde a la necesidad de ajustar la actividad física a la realidad climática de la isla, especialmente en aquellos momentos en los que el estado del mar o el viento dificultan el desarrollo de las sesiones previstas en la costa. En estos casos, el programa AquaBeach se traslada a plazas y zonas públicas, manteniendo los objetivos de movilidad, activación y bienestar físico de las personas mayores.

Desde el Cabildo se destaca que esta adaptación permite evitar interrupciones en una programación que cuenta con una elevada participación y una respuesta constante por parte de la población senior.

Parque Temático de Arrecife

La consejera de Mayores del Cabildo de Lanzarote, Nori Machín, visitó recientemente una de las sesiones que se desarrollan en el Parque Temático de Arrecife, acompañada por el concejal de Mayores del Ayuntamiento capitalino, Rosmen Quevedo. Durante la visita, ambos responsables pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de la actividad, conversar con las personas participantes e incluso sumarse a los ejercicios programados.

El Parque Temático se ha convertido en uno de los espacios urbanos elegidos para acoger estas sesiones por su ubicación céntrica, su buena accesibilidad y las condiciones de seguridad que ofrece para este tipo de actividades.

Programas flexibles y adaptados a cada municipio

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que la programación insular para personas mayores se diseña teniendo en cuenta tanto las características de cada municipio como las condiciones climatológicas. El objetivo, señaló, es garantizar que las actividades se desarrollen siempre en entornos adecuados, accesibles y seguros, sin renunciar a la calidad ni a la supervisión profesional.

Esta capacidad de adaptación es clave en una isla con una elevada exposición a factores meteorológicos y con una población envejecida cada vez más activa y participativa.

Continuidad del ejercicio físico en entornos urbanos

Por su parte, la consejera Nori Machín explicó que el programa PlazaActiv permite que las personas mayores mantengan su rutina de ejercicio físico cuando no es posible realizar las sesiones en el litoral. Según indicó, estas actividades urbanas conservan los mismos criterios de adaptación a las capacidades individuales, seguridad y seguimiento por personal especializado.

Machín destacó que la práctica regular de ejercicio físico es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, prevenir la pérdida de movilidad y fomentar la autonomía personal en edades avanzadas.

Coordinación entre administraciones

El concejal de Mayores de Arrecife, Rosmen Quevedo, valoró de forma positiva que el programa se traslade a espacios como el Parque Temático, ya que facilita la participación de las personas mayores del municipio. Asimismo, puso en relieve la coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos, una colaboración que permite dar continuidad a iniciativas que cuentan con una alta aceptación social.

Ejercicio adaptado y supervisado

El programa AquaBeach se basa en sesiones de ejercicio físico adaptado, orientadas a la movilidad articular, la activación muscular y el mantenimiento de la condición física. Estas actividades están diseñadas específicamente para personas mayores y son dirigidas por personal cualificado, siguiendo criterios profesionales y de prevención de riesgos.

Cuando las condiciones no permiten su desarrollo en la costa, las sesiones se integran en PlazaActiv, asegurando la continuidad de la programación insular sin renunciar a sus objetivos de salud y bienestar.