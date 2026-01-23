Haría y Teguise encabezan las denuncias por infracciones urbanísticas y ambientales en Lanzarote: los casos por municipios

Los municipios de Haría y Teguise concentraron en 2025 el mayor número de denuncias por infracciones urbanísticas y medioambientales registradas por los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote.

Así se desprende del balance anual elaborado por el Área de Medio Ambiente de la Corporación insular, que pone el foco en la necesidad de reforzar tanto la vigilancia del territorio como la concienciación ciudadana sobre el uso responsable del suelo.

Más de un centenar de expedientes en un solo año

Durante el pasado año, el Cabildo de Lanzarote tramitó un total de 115 expedientes relacionados con actuaciones contrarias a la normativa urbanística y ambiental. Estas infracciones están vinculadas, principalmente, a la construcción de edificaciones sin licencia, la instalación de estructuras permanentes fuera de la legalidad y otras prácticas no ajustadas a lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Instalación ilegal del módulo de una vivienda en suelo rústico en Lanzarote / C. L.

Haría y Teguise, a la cabeza de las denuncias

Por municipios, Haría encabeza el listado con 31 expedientes tramitados, seguida de Teguise, con 27 denuncias. A continuación se sitúan Tinajo (18), Yaiza (14) y Tías (11). En el otro extremo se encuentran Arrecife, con 8 expedientes, y San Bartolomé, con 6.

Desde el Cabildo se explica que las cifras más bajas en estos últimos casos se deben, en parte, a la menor superficie de suelo rústico y de espacios naturales protegidos, lo que reduce el riesgo de infracciones de este tipo en comparación con municipios de mayor extensión rural.

Un territorio limitado y especialmente frágil

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha subrayado que estos datos ponen de relieve la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en una isla con un territorio limitado y altamente vulnerable. Según señaló, cada actuación ilegal en suelo rústico o protegido tiene un impacto directo sobre el paisaje, los recursos naturales y el modelo territorial que caracteriza a Lanzarote.

En este sentido, recordó que la actuación de la Corporación insular se rige por criterios técnicos y legales, y que la protección del territorio no solo es una obligación administrativa, sino también una responsabilidad colectiva con las generaciones futuras. Betancort incidió además en la necesidad de preservar los valores agrarios y paisajísticos que sustentan el reconocimiento de Lanzarote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), otorgado por la FAO.

Tipología de las infracciones detectadas

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, explicó que la mayoría de los expedientes abiertos responden a edificaciones levantadas sin licencia municipal, la ocupación de suelos no habilitados o el incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas.

Martín recordó que la normativa urbanística existe para ordenar el territorio y prevenir daños irreversibles, y advirtió de que el incumplimiento de la ley conlleva consecuencias legales y ambientales. En este contexto, destacó la labor que desarrollan los Agentes de Medio Ambiente, quienes realizan tareas constantes de vigilancia e inspección, en coordinación con otras administraciones públicas.

Una problemática persistente en la isla

Los datos de 2025 no son un hecho aislado. Según el Área de Medio Ambiente, en los últimos cuatro años se han tramitado aproximadamente 670 expedientes por infracciones similares en Lanzarote. Esta cifra evidencia que se trata de una problemática persistente, que requiere no solo medidas de control, sino también acciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Desde el Cabildo se insiste en la importancia de informarse previamente antes de realizar cualquier actuación en suelo rústico o espacios protegidos. Construir sin licencia o instalar estructuras permanentes al margen de la ley puede derivar en sanciones económicas, además de generar impactos ambientales difíciles de revertir.

Coordinación institucional y prevención

Con el objetivo de mejorar la prevención y la coordinación entre administraciones, el Cabildo de Lanzarote está elaborando un catálogo detallado de infracciones, que permitirá ofrecer a los ayuntamientos una radiografía precisa de las irregularidades más frecuentes detectadas en cada municipio. Esta herramienta facilitará la adopción de medidas más eficaces y ajustadas a la realidad de cada territorio.

La Corporación insular recuerda, además, que el apoyo a las infraestructuras necesarias para el desarrollo del sector agrícola sigue siendo una prioridad, siempre que estas actuaciones se ajusten estrictamente a la legalidad y no deriven en usos residenciales encubiertos ni en impactos paisajísticos incompatibles con la protección del entorno.