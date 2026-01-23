Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzarote acogerá en febrero el Forbes Canary Islands Economic Summit 2026 con líderes empresariales e institucionales

El evento, organizado por Forbes en Jameos del Agua, incluirá un acto previo el 4 de febrero en el Castillo de San José, donde se presentará la Lista de Mujeres Influyentes de Canarias 2026

Ignacio Quintana, CEO de Spainmedia, en el evento Mujeres Influyentes de Cataluña, celebrado el pasado junio en Barcelona / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

Lanzarote será escenario, el próximo 5 de febrero, de una de las principales citas de análisis económico del Archipiélago. La isla acogerá por primera vez el Forbes Canary Islands Economic Summit 2026, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos para debatir sobre las claves del desarrollo económico y social de Canarias.

El foro, organizado por Forbes, se celebrará en Jameos del Agua, uno de los espacios más emblemáticos de la isla, y contará con la participación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote. La asistencia estará abierta al público, aunque será necesaria inscripción previa, que puede realizarse a través de la web oficial del evento.

Un espacio de análisis sobre los retos de Canarias

El Forbes Canary Islands Economic Summit nace con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre los principales actores públicos y privados que influyen en el presente y el futuro del Archipiélago. A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones estratégicas como la innovación, la sostenibilidad, la atracción de inversión, la gestión del talento y el posicionamiento de Canarias en el contexto económico nacional e internacional.

El formato del encuentro está diseñado para favorecer tanto el análisis como el intercambio de ideas y el networking entre los participantes, en un momento en el que las Islas afrontan importantes desafíos relacionados con su modelo productivo, la diversificación económica y la adaptación a los cambios globales.

Desde la organización se destaca la importancia de impulsar foros de reflexión que contribuyan al progreso de los territorios. En este sentido, el Summit se plantea como una plataforma para poner en valor el potencial de Canarias y fomentar una conversación de alto nivel sobre su desarrollo a medio y largo plazo.

Reconocimiento al liderazgo femenino en Canarias

La programación asociada al Summit comenzará un día antes, el miércoles 4 de febrero, con un acto específico centrado en el talento femenino. El Castillo de San José acogerá el cóctel ForbesWomen – Mujeres Influyentes de Canarias 2026, un encuentro exclusivo por invitación que servirá de marco para la presentación, por primera vez, de la Lista de Mujeres Influyentes de Canarias.

Este acto contará con representación de la sociedad civil y presencia institucional del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, y estará orientado al reconocimiento profesional y al networking. Con esta iniciativa, Forbes incorpora la perspectiva de género al debate económico y social, poniendo el foco en el papel de las mujeres en ámbitos clave de decisión y liderazgo.

Apoyo institucional

El Forbes Canary Islands Economic Summit 2026 cuenta con el patrocinio de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y la colaboración de Cumbre 8 y Sigma Dos. La implicación de las instituciones públicas refuerza el carácter estratégico del encuentro y su vocación de generar conclusiones útiles para el conjunto del Archipiélago.

Con esta cita, Lanzarote se sitúa en el centro del debate económico regional, acogiendo un foro que busca aportar reflexión, análisis y propuestas sobre el futuro de Canarias.

